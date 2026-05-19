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Neue Folge "Armes Deutschland": Große Überraschung und ein Gerichtsverfahren

München (ots)

Mark und Manuela sind wieder ein Paar

Angelique und Mike stehen vor Gericht

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 19. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Bei Mark und Manuela gab es eine unerwartete Wendung: Die kleine Familie ist wieder vereint. Mike und Angelique stehen hingegen vor Problemen. Aufgrund von hohen Schulden beim Jobcenter droht eine Gefängnisstrafe. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 19. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Mark und Manuela haben schwierige Zeiten hinter sich. Nachdem sie zur Miete in ihr Traumhaus gezogen sind, waren beide voller Zuversicht - doch steigende Kosten wurden zur Belastungsprobe und es folgte schließlich die Trennung. Jetzt hat sich das Blatt gewendet: Nach einer klärenden Aussprache hat das Paar entschieden, seiner Beziehung eine zweite Chance zu geben. Die vierköpfige Familie lebt nun zusammen in Marks neuer Wohnung und Manuela hat eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement begonnen. Für eine gemeinsame Zukunft erwartet sie auch von Mark, dass er sich auf Arbeitssuche begibt. Sich zu überwinden, fällt dem gelernten Kraftfahrer jedoch schwer. Dann steht auch noch ein wichtiger Moment bevor: Die kleine Melina wird eingeschult. Mit dem Schulstart entstehen wiederum zusätzliche Kosten. Für Mark wird die Situation zur emotionalen Herausforderung und reißt alte Wunden auf.

Angelique und Mike blicken in eine weniger hoffnungsvolle Zukunft. Nachdem das Paar über elf Monate hinweg fälschlicherweise doppelt Leistungen bezogen hat, folgen nun Konsequenzen. Die jungen Eltern müssen die Schulden von über 10.000 Euro zurückzahlen, ihre Leistungen werden zudem gekürzt. Damit nicht genug: Die beiden werden zu jeweils 80 Sozialstunden verurteilt und Mike erhält eine zusätzliche Bewährungsstrafe von drei Jahren -ein weiterer Fehltritt könnte für den 26-Jährigen eine Haftstrafe bedeuten. Mike und Ange lassen sich aber nicht unterkriegen und schmieden neue Pläne: Mike möchte möglichst schnell seinen Führerschein machen. Die Kosten für den vierzehntägigen Intensivkurs werden von seiner Familie übernommen. Bei bestandener Prüfung soll dann die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt folgen. Schaffen die beiden es, ihr Leben umzukrempeln?

Die 64-jährige Claudia hat hingegen schon einige Arbeitsjahre hinter sich. Nach einer schmerzhaften Trennung und gesundheitlichen Schicksalsschlägen lebt die studierte Betriebswirtin aktuell von Erwerbsminderungsrente. Für Claudia ist klar, dass sie dem Staat nicht auf der Tasche liegen möchte. Deshalb geht sie einem Minijob in der Gastronomie nach, auch wenn ihr das Laufen und Stehen schwerfällt. Ihr fast 40 Jahre jüngerer bester Freund steht der Frührentnerin stets zu Seite und unterstützt sie in allen Vorhaben. Schon früh morgens machen sich die beiden auf den Weg zur Tafel, um die beste Auswahl an Lebensmitteln zu sichern.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 19. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, rund fünf Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

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