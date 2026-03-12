RTLZWEI

Neue Folgen "Mensch Retter": Dramatische Großbrände und herausfordernde Notfälle

Bei der Feuerwehr München herrscht Ausnahmezustand

Rettungskräfte aus Itzehoe werden erstmals begleitet

Neue Folgen "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" ab dem 2. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" kehrt mit neuen Folgen zurück und begleitet wieder Rettungskräfte aus ganz Deutschland. Die Feuerwehr München hat alle Hände voll zu tun: Neben zahlreichen Notrufen an Silvester verlangen dramatische Brände ihren Einsatz. Auch in der Notaufnahme des Klinikums Itzehoe kommt es zu Notfällen - der Berufsalltag des Teams rund um Neurologe Dr. Claus-Peter Schwartkop wird erstmals beleuchtet. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" ab dem 2. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+.

Die Reportagereihe "Mensch Retter" gibt erneut deutschlandweit Einblick in den Berufsalltag von Rettungs- und Ärzteteams. An Silvester laufen die Einsätze der Feuerwehr München auf Hochtouren: Von Raketen in Hotelzimmern bis hin zu Blindgängern, die Autos oder Balkone treffen, bleibt ihnen wenig erspart. Nicht nur der Jahreswechsel nimmt das Team in Anspruch: Notfälle wie ein drastischer Großeinsatz, eine abgestürzte Hebebühne und ein Herzstillstand führen zu herausfordernden Momenten.

Erstmals begleitet wird das Notaufnahme-Team des Klinikums Itzehoe. Dr. Claus-Peter Schwartkop behandelt dort sowohl komplexe als auch alltägliche Notfälle - von gängigen Arbeitsunfällen bis hin zu einer rätselhaften Gesichtslähmung. Der Neurologe überzeugt dabei nicht nur fachlich, sondern auch menschlich - zum Beispiel durch seine typischen Patientengespräche auf Plattdeutsch.

In Frankfurt am Main wird Chris Grüne zu einem schockierenden Fall gerufen: In einer verschlossenen Wohnung entdeckt die Feuerwehr eine Leiche. Weitere Notrufe folgen: Unter anderem fordern ein überfallener Supermarktmitarbeiter und ein unerklärlicher Zusammenbruch seinen Einsatz.

Auch in weiteren Städten kommt es zu Noteinsätzen: In Koblenz werden schwerverletzte Opfer von Verkehrsunfällen sowie ein Herzinfarktpatient in das Bundeswehrzentralkrankenhaus eingeliefert. Die Feuerwache Berlin kämpft derweil gegen die Zeit, während den Rettungsdienst Holstein neben Herzpatienten ein rührendes Schicksal erwartet: Ein Stammpatient kämpft gegen seine Alkoholsucht. In Essen rückt die Feuerwehr zu einer Rettung auf See aus.

Neue Folgen "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" ab dem 2. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI undsieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.

Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

