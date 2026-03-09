"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Robert platzt endgültig der Kragen!

RTLZWEI

Bau-Pfusch: Robert schäumt vor Wut und Carmen sorgt sich um seine Gesundheit

Familienprojekt außer Kontrolle: Töchter zerkratzen neuen Holzboden

Auf der Familienyacht "Indigo Star" in Dubai liegen die Nerven blank: Robert rastet nach wochenlangem Frust über Baufehler und mangelhafte Detailarbeit endgültig aus. Carmen bangt um seinen Kreislauf, während fast zwei Millionen Euro in ein Luxus-Umbauprojekt fließen, das einfach nicht rund läuft. Als wäre das nicht genug, sorgen die Töchter für das nächste Desaster - sie zerkratzen den frisch verlegten Holzboden im Schlafzimmer. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 9. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Der Umbau der Familienyacht "Indigo Star" in Dubai erreicht seinen dramatischen Höhepunkt. Was als luxuriöses Millionenprojekt begann, entwickelt sich zunehmend zum Nervenkrieg. Die Detailverarbeitung sorgt für Frust, Fehler häufen sich - Robert platzt endgültig der Kragen. Er ist außer sich und Carmen sorgt sich, dass Robert deshalb einen Herzinfarkt bekommt: "Also Robert hat einen Puls von 280, wenn der so weiter macht, kriegt er auf der Indigo Star noch einen Herzinfarkt!". Fast zwei Millionen Euro investiert die Familie bereits in das Facelift, doch Perfektion ist weiterhin nicht in Sicht.

Ein kreativer Neustart mit Glitzer-Elementen soll die Wende bringen. Die Hoffnung: Mit neuem Design verschwinden alte Probleme. Ob das funktionieren kann? Für das Makeover der Schlafzimmer beziehen Carmen und Robert ihre Töchter mit ein. Doch statt Harmonie gibt es erste Blessuren: Die Kinder verursachen Kratzer im frisch verlegten Holzboden ...

Zwischen Chaos, Kontrollverlust und lautstarken Auseinandersetzungen steht plötzlich alles infrage. Robert überlegt, die "Indigo Star" halbfertig nach Europa zu überführen, um dort weiterzuarbeiten. Oder zieht Robert einen radikalen Schlussstrich und denkt sogar über einen Verkauf nach? "Ich könnte heulen! Jetzt passiert genau das, was nicht passieren durfte. Robert reißt der Geduldsfaden und will nicht weitermachen.", fürchtet Carmen. Eine kurze Verschnaufpause verspricht ein gemeinsamer Termin im Stammzellenzentrum in Abu Dhabi. Normalerweise sind dort keine Besucher erlaubt, aber die Geissens bekommen exklusive Einblicke in das Top-Secret Labor. Carmen und Robert überlegen, sich dort einer Stammzellen-Therapie zu unterziehen, um ihr biologisches Alter zu verjüngen.

Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 9. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

