25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: die Bewerbungsphase für die Zukunft der Verwaltung ist eröffnet

Der eGovernment-Wettbewerb, das führende Forum für die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, feiert sein 25-jähriges Jubiläum und startet in eine neue Runde. Bis zum 17. Mai 2026 können öffentliche Organisationen, Behörden, Sozialversicherungsträger sowie Gesundheitsorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre innovativen Projekte in vier zukunftsweisenden Kategorien einreichen.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint eröffnet gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Cisco die Bewerbungsphase für den 25. eGovernment-Wettbewerb. Seit einem Vierteljahrhundert gilt der Wettbewerb als Leitformat für die digitale Transformation und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung im deutschsprachigen Raum. In einer Zeit, in der die Modernisierung des Staates und die Nachnutzung erfolgreicher Lösungen mehr denn je im Fokus stehen, bietet der Wettbewerb eine ideale Plattform, um innovative Ansätze sichtbar zu machen und den Austausch von Best Practices zu fördern.

Öffentliche Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind eingeladen, ihre innovativen Projekte einzureichen, die den Weg zu einer effizienten, bürgerorientierten und zukunftsfähigen Verwaltung ebnen.

Ein Jubiläum mit Signalwirkung

Der eGovernment-Wettbewerb ist einer der traditionsreichsten Wettbewerbe für Verwaltungsmodernisierung und hat sich als Trendbarometer und Impulsgeber etabliert. Ziel ist es, Projekte sichtbar zu machen, die konkrete Verbesserungen schaffen, und eine Plattform für den Austausch zwischen Verwaltung, Politik, Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft zu bieten.

"Die Verwaltungsmodernisierung verlangt nach mutigen Ideen. Seit 25 Jahren zeigt der eGovernment-Wettbewerb, wie Innovationen den öffentlichen Sektor nachhaltig verbessern können - von den ersten Online-Verwaltungsservices über Open-Data-Initiativen und moderne Cloud-Architekturen bis hin zu KI-gestützten, datenbasierten Verwaltungsprozessen. Das Jubiläum unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung des Formats und seine Bedeutung als moderner, relevanter und zukunftsorientierter Impulsgeber. Verwaltungsmodernisierung bedeutet dabei weit mehr als Effizienz: Es geht um Vertrauen, Transparenz und Bürgernähe - und letztlich darum, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger spürbar zu verbessern", kommentiert Jon Abele, Partner und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint.

Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Auftraggeber bei Cisco Deutschland, ergänzt: "Technologie ist das Rückgrat einer zukunftsfähigen Verwaltung. Sichere digitale Infrastrukturen und intelligente Systeme sind entscheidend, um Stabilität, Souveränität und Innovationskraft zu vereinen. Der eGovernment-Wettbewerb zeichnet Projekte aus, die neue technologische Möglichkeiten sinnvoll nutzen, um die Verwaltung agiler, effizienter, nachhaltiger und bürgerfreundlicher zu gestalten."

Wettbewerbskategorien 2026 - Antworten auf aktuelle Herausforderungen

Der eGovernment-Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für digitale Verwaltung im deutschsprachigen Raum. Seine Relevanz basiert auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Themenfelder - immer orientiert an aktuellen technologischen Trends, gesellschaftlichen Veränderungen und den realen Herausforderungen des öffentlichen Sektors. So bleibt der Wettbewerb auch nach 25 Jahren am Puls der Zeit.

Die vier Kategorien spiegeln die zentralen Zukunftsthemen wider:

Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur - Künstliche Intelligenz revolutioniert Verwaltungsprozesse, erfordert aber sichere und leistungsfähige Basisinfrastrukturen. Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht - Durchgängige digitale Serviceketten sind entscheidend für eine nutzerfreundliche Verwaltung. Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung & Verwaltungstransformation - Reformdruck, Fachkräftemangel und neue Arbeitsweisen machen umfassende Modernisierung unverzichtbar. Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen - Cyberbedrohungen und geopolitische Risiken verlangen resiliente und vertrauenswürdige digitale Ökosysteme.

Das Thema Nachhaltigkeit, das zuvor als eigenständige Wettbewerbskategorie verankert war, bleibt als Querschnittsthema in allen Kategorien ein zentrales Bewertungskriterium - von energieeffizienter IT bis zu zukunftsfähigen Verwaltungsstrukturen. Damit setzen die Ausrichter wieder ein Signal, die ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung im öffentlichen Sektor zu stärken.

Zeitplan und Teilnahme

Start der Bewerbungsphase: 23. Februar 2026

Einreichungsfrist: 17. Mai 2026

Finalistentage: 6. und 7. Juli 2026 (virtuell)

Pulikumsvoting: 8. Juli bis 20. August 2026

Preisverleihung: September 2026 im Rahmen des Ministerialkongresses in Berlin

Teilnahmeberechtigt sind öffentliche Organisationen aller Ebenen sowie Sozialversicherungen und Gesundheitsorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Kriterien sind Innovationsgrad, Nutzen, Skalierbarkeit, Übertragbarkeit, gesellschaftliche Relevanz und Nachhaltigkeit.

Ein besonderes Highlight des Wettbewerbs ist der Publikumspreis, der durch die Öffentlichkeit vergeben wird und dem ausgezeichneten Projekt so eine breite und sichtbare Anerkennung verschafft.

Weitere Informationen zur Bewerbung und den Wettbewerbskategorien finden Sie unter: www.egovernment-wettbewerb.de

Der Wettbewerb bietet öffentlichen Organisationen die Möglichkeit, ihre Projekte auf eine größere Bühne zu heben, voneinander zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Eine unabhängige Jury aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien sorgt für fundiertes Feedback auf hohem Niveau. Darüber hinaus erleichtert der Wettbewerb die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit erfolgreicher Lösungen über Verwaltungsgrenzen hinweg und trägt so dazu bei, die Modernisierung der Verwaltung in der DACH-Region gezielt voranzutreiben.

