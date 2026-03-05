RTLZWEI

Neue Folge "Reeperbahn privat!": Schockzustände und große Pläne

Das Reeperbahn-Event "Schlagermove" wird für Anneliese und Marco zur Herausforderung

Bei Fabians Kampagne gegen Gewalt kommt es zu einer Attacke

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 5. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Bar-Inhaber Anneliese und Marco stehen vor einer neuen Aufgabe: Der "Schlagermove" ist die "Love Parade" für Schlagerfans und könnte ein erfolgreicher Tag für ihre Kneipe werden - können sie ihr Umsatzziel erreichen? Auch Türsteher Fabian hat sich viel vorgenommen: Er ist Teil einer Kampagne für mehr Sicherheit auf dem Kiez. Während einer der Aktionen kommt es plötzlich zu einem Angriff auf Dragqueen Vanity Trash. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 5. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Auf der Reeperbahn laufen die Vorbereitungen für ein großes Spektakel: Bei der Veranstaltung "Schlagermove" werden 400.000 Besucher erwartet. Für Neu-Wirtin Anneliese und ihren Partner Marco ist das ein ganz besonderes Ereignis, denn ihrer Kneipe "Lehmitz" könnte einer der umsatzstärksten Tage bevorstehen. Doch die beiden stehen unter Druck - am Ende des Tages dürfen sie kein Minus machen. Ein paar Tage später folgt obendrein ein großer Schock: Während eines Boot-Ausflugs an der Ostsee ertrinkt Tätowierer Marco beinah.

Auch Koberer Fabian hat mit einem neuen Projekt alle Hände voll zu tun: Er möchte den Kiez sicherer machen. Dazu hat er sich mit seinem Team einiges überlegt. Gemeinsam mit Chefin Olivia Jones geht es zum Fotoshooting für eine Plakatkampagne, zu einer Pressekonferenz und zum anschließenden Verteilen von Infomaterial. Dadurch soll klar werden: St. Pauli ist ein Ort zum Feiern, nicht für Streit und Gewalt. Wie wichtig ihr Engagement ist, zeigt sich schnell: Dragqueen Vanity Trash wird angegriffen.

Beautysalon-Inhaberin Jezz kämpft derweil mit anderen Sorgen: Sie möchte es aus der Insolvenz schaffen. Um ihren Schuldenberg zu begleichen, veranstaltet sie jeden Freitag ihre Eventreihe "Freaky Friday" inklusive einer Social-Media-Livesession. Für diesen Freitag hat sie sich Einnahmen in Höhe von 4.400 Euro vorgenommen - kann sie ihren Insolvenzplan einhalten? Neben Partystimmung kommt es im Beautysalon zu einem emotionalen Moment: Die alleinerziehende Mutter Vanessa, eine Stammkundin von Jezz, erzählt von ihrer bewegenden Vergangenheit. Sie war obdachlos und lernte das Leben unter den Brücken Hamburgs kennen.

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 5. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.

