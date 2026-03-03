RTLZWEI

Neue Folgen "Armes Deutschland": Beziehungskrisen, Jobcenterklage und neue Lebensabschnitte

Bei Mark und Manuela kommt es zu einer unvorhergesehenen Wendung

Angelique und Mike fliegen beim Jobcenter auf

Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 24. März 2026 um 20:15 Uhrbei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" kehrt mit neuen Folgen zurück und beleuchtet wieder den Alltag von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mark und Manuela bedrücken finanzielle Sorgen - mit der Miete ihres Traumhauses haben sie sich eine große Bürde auferlegt. Dann steht plötzlich eine Trennung im Raum. Angelique und Mike befinden sich ebenfalls in einer schwierigen Lage: Eine Überzahlung durch das Jobcenter hat Konsequenzen. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 24. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Die beliebte Sozial-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zeigt in den neuen Folgen wieder Geschichten von Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Einen Einblick in ihren Alltag gewähren unter anderem Mark und Manuela. Sie leben mit den Kindern Melina und Mason in ihrem Traumhaus, doch das Glück ist getrübt: Mietkosten und Stromschulden belasten die Familie. Dann folgt eine überraschende Wendung: Manuela möchte ausziehen.

Auch bei Angelique und Mike wendet sich das Blatt: Eine Überzahlung durch das Jobcenter ist aufgeflogen. Und damit nicht genug: Neben der Kürzung der Bezüge steht eine Nachzahlung an und der Schock sitzt tief. Sich zum Arbeiten zu motivieren fällt beiden schwer. Die jungen Eltern haben jedoch reichlich Ideen, um an Geld zu kommen: Vom Verkauf einer Sondermünze bis hin zur Klage gegen das Jobcenter. Die Bürgergeldempfänger Tobias und Jenny haben ebenfalls Mühe, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen - die beiden hatten noch nie einen festen Job. Von Tobias' Nebeneinkünften als Alleinunterhalter lassen sich Ausflüge zudem gut bezahlen. Jetzt steht der nächste Schritt im Raum: Das Ehepaar widmet sich der Familienplanung.

Erstmalig begleitet wird die 24-jährige Nadine. Sie und ihr Verlobter Noah-Liam kämpfen mit Geldsorgen: Schulden wachsen dem jungen Paar über den Kopf. Nadine hat zudem eine bewegende Vergangenheit hinter sich - mit Noah-Liam und ihrer einjährigen Tochter aus einer früheren Beziehung möchte sie sich nun den Wunsch einer heilen Familie erfüllen. Doch ihr Traum droht zu platzen. Eine junge Familie bilden auch Jessica und Mickel mit ihrer gemeinsamen Tochter Valerija. Obwohl die Eltern getrennt sind, möchten sie ihr Kind gemeinsam großziehen. Um ihrer Tochter weiterhin alles bieten zu können, begibt sich Jessica auf Jobsuche. Wird sie Kind und Arbeit unter einen Hut bekommen?

Neue Folgen "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" ab dem 24. März 2026 um 20:15 Uhr beiRTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

