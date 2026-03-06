RTLZWEI

Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Zum Internationalen Frauentag: Der Film 'Bodyguard' bei RTLZWEI

Freitag, 6. März 2026: "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" (20:15 Uhr)

Samstag, 7. März 2026: "Léon - Der Profi" (20:15 Uhr)

Sonntag, 8 März 2026: "Bodyguard" (20:15 Uhr)

Das Wochenende bei RTLZWEI bietet große Spielfilm-Highlights: Am Freitag startet mit "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" ein packender dystopischer Mystery-Actionfilm. Am Samstag folgt mit "Léon - Der Profi" ein stilprägender Kult-Action-Thriller der 90er-Jahre, der Natalie Portman zum internationalen Durchbruch verhalf. Zum Internationalen Frauentag zeigt RTLZWEI am Sonntag das romantische Drama "Bodyguard" mit Whitney Houston und Kevin Costner - inklusive des weltberühmten Hits "I Will Always Love You".

Freitag, 6. März 2026

Dystopische Mystery-Action am Freitagabend: In "Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth" (20:15 Uhr) erwacht ein Teenager ohne Erinnerung auf einer geheimnisvollen Lichtung, umgeben von einem gigantischen Labyrinth. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen versucht er, das tödliche Rätsel zu entschlüsseln - doch jede Nacht verändern sich die Mauern und gefährliche Kreaturen lauern im Inneren. RTLZWEI zeigt den packenden Auftakt der erfolgreichen Young-Adult-Reihe - die Fortsetzung folgt bereits am nächsten Freitag.

Samstag, 7. März 2026

Stilprägender Action-Thriller und absoluter Kultfilm: In "Léon - Der Profi" (20:15 Uhr) spielt Jean Reno einen wortkargen Auftragskiller, dessen Leben sich verändert, als er die junge Mathilda bei sich aufnimmt. Die Rolle machte Natalie Portman über Nacht zum internationalen Star und gilt bis heute als einer der eindrucksvollsten Schauspieldebüts der Filmgeschichte. Zwischen den ungleichen Figuren entsteht eine ungewöhnliche Verbindung, während sie gemeinsam in einen gefährlichen Rachefeldzug geraten. Luc Bessons Werk zählt bis heute zu den prägendsten Genre-Filmen der 90er-Jahre.

Sonntag, 8. März 2026

Große Gefühle zum Internationalen Frauentag: RTLZWEI zeigt das romantische Drama "Bodyguard" (20:15 Uhr) mit Whitney Houston in ihrer legendären Filmrolle als Superstar Rachel Marron. Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Popgeschichte - und prägte mit dem Film auch das Kino der 90er-Jahre. Der Soundtrack mit dem Welthit "I Will Always Love You" machte "Bodyguard" zu einem popkulturellen Phänomen und rückt zum Frauentag eine der prägendsten weiblichen Stimmen der Musikgeschichte ins Rampenlicht.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 6. März 2026, bis Sonntag, 8. März, bei RTLZWEI.

