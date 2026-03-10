RTLZWEI

Neue Folge "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg": Altbekannte Gesichter und neue Lebensabschnitte

Bei Oli und Ricky steht die geplante Hochzeit auf der Kippe

Conny aus Kassel startet einen Neuanfang in Hamburg

"Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" am 10. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Oli und Ricky stecken in einer Beziehungskrise: Nachdem es vor einigen Monaten einen romantischen Antrag gab, droht die Hochzeit nun zu scheitern. Conny blickt hingegen hoffnungsvoll in die Zukunft: Zuletzt in Kassel wohnhaft, beginnt in Hamburg ein neues Kapitel. "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" am 10. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei Oli und Ricky ist die Lage angespannt. Nach einem romantischen Heiratsantrag vor einigen Monaten sollten die beiden eigentlich auf Wolke sieben schweben, aber ihre Beziehung befindet sich in einer Krise. Ricky hat seinen Alkoholentzug erfolgreich hinter sich gebracht und sein Leben verändert. Während er seit inzwischen fünf Monaten trocken ist, hält Oli jedoch an seinen Trinkgewohnheiten fest. Für Ricky ist deshalb klar: Wenn sich nichts ändert, fällt die Hochzeit ins Wasser.

Conny schöpft hingegen neue Hoffnung: Die 54-Jährige ist in der Sozialdoku schon aus Kassel bekannt und wagt nun einen Neubeginn in Hamburg. Hier hat sie zuvor schon einmal 20 Jahre gelebt und steckt sich jetzt neue Ziele: Die Mutter von drei Kindern möchte ihre Alkoholsucht in den Griff bekommen und in die Arbeitswelt zurückkehren. Bringt ihr der Umzug in ihre Herzensstadt dabei Glück?

Auch Yilmaz hat Großes vor: Er möchte den Führerschein machen. Seit anderthalb Jahren ist der Hamburger arbeitslos - nun hat er eine Jobzusage als Reinigungskraft. Voraussetzung für die neue Stelle ist allerdings die bestandene Führerscheinprüfung. Aufgrund der Zusage beteiligt sich das Jobcenter an den Kosten - einen Teil muss der 26-Jährige dennoch selbst übernehmen. Bisher ist Yilmaz schon einmal durch die Prüfung gefallen und auch die Fahrstunden laufen nicht gut. Kann er dieses Mal trotzdem erfolgreich sein?

Steffy und Manu stehen ebenfalls vor Herausforderungen: Die fünfköpfige Familie kämpft mit Geldsorgen, weshalb die Eltern sich dazu entschieden haben, beide in Vollzeit zu arbeiten. Um Kindern und Haushalt gerecht zu werden, haben sie eine Alltagshilfe eingestellt. Doch Vollblutmama Steffy hat ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kleinen. Wird sie deshalb nach wenigen Wochen im Job das Handtuch werfen?

"Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" - am 10. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit solchen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?

