RTLZWEI: Sehr guter Dienstag - 5,2 % Tagesmarktanteil

München (ots)

Primetime: Spezialfolgen "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 4,8 und 3,9 % MA (14-49)

Vorabend: 7,4 % MA für "Hartz Rot Gold" (14-49)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,2 % (14-49)

RTLZWEI erreichte am Dienstag, den 30. September 2025, einen sehr guten Tagesmarktanteil von 5,2 % in der werberelevanten Zielgruppe. Dabei begeisterten vor allem die Sozialreportagen ab dem späten Nachmittag das Publikum.

In der Primetime erreichten zwei Sonderfolgen "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zu Ehren der vor wenigen Jahren plötzlich verstorbenen Kult-Bewohnerin Dagmar 4,8 % und 3,9 % des Fernsehpublikums zwischen 14 und 49 Jahren. Im Anschluss erreichte "Hartz und Herzlich" aus Düsseldorf um 22:15 Uhr 5,9 % MA.

Bereits am Vorabend erzielte eine neue Folge der Reportagereihe "Hartz Rot Gold" um 17:05 Uhr 7,4 % MA und anschließend um 18:05 Uhr "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" 7,2 % Marktanteil (14-49).

Auch das Daily "Berlin - Tag & Nacht" schlug sich am Dienstagabend mit 4,7 % bei den 14- bis 49-jährigen und ganzen 11,7 % in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen gut.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 30.09.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 01.10.2025

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell