Oksana Kolenitchenko veröffentlicht Titelsong zu eigener RTLZWEI Doku-Soap

Oksana singt Titelsong zu RTLZWEI-Doku-Soap

"I'VE GOT YOUR BACK" ist ab Freitag, 4. Juli 2025, erhältlich

Mit "I'VE GOT YOUR BACK" kehrt Oksana Kolenitchenko zur Musik zurück und liefert den Titelsong zu ihrer RTLZWEI-Doku-Soap "Oksana & Family - Alles auf Anfang", die ab 10. Juli 2025 bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen ist. Die Ballade ist ein persönliches Statement über Stärke, Zusammenhalt und Neuanfang.

Mit ihrer neuen Single "I'VE GOT YOUR BACK" meldet sich Oksana Kolenitchenko eindrucksvoll in der Musikszene zurück und setzt ein kraftvolles musikalisches Statement. Die emotionale Pop-Ballade ist nicht nur der Titelsong ihrer neuen RTLZWEI-Doku-Soap "Oksana & Family - Alles auf Anfang", sondern auch ein ganz persönliches Versprechen an alle, die lieben, zweifeln, kämpfen und nie aufgeben. "Dieser Song ist für alle Frauen, die Tag für Tag weitermachen - egal, wie schwer es ist. Die stark sind, obwohl keiner sieht, wie viel sie tragen", so Oksana.

Nach Jahren voller Umzüge, Schicksalsschläge und Fokus auf die Familie, erfüllt sich Oksana mit diesem Song einen Lebenstraum. Es ist eine Ballade für Zusammenhalt, Vertrauen und unbedingte Loyalität - gesungen von einer Frau, Mutter und Künstlerin, die gelernt hat, ihre Stärke zu leben.

"I'VE GOT YOUR BACK" unterstreicht die zentrale Botschaft ihrer neuen Sendung: neu beginnen, zusammenhalten und niemals aufgeben - in jeder Lebenslage. Die Zeile "Stronger together, me and you" bringt es auf den Punkt: Es geht um echte Verbindungen und ehrliche Stärke.

Die Künstlerin

Oksana Kolenitchenko ist Sängerin, Unternehmerin, Reality-Star und Mutter. Seit 2019 lebt die gebürtige Berlinerin mit ihrer Familie in den USA, seit 2021 in Las Vegas. Ihre Musik spiegelt ihren persönlichen Weg und ihre enge Familienbindung wider. Mit über 225.000 Instagram-Followern teilt sie Einblicke in ihr Leben als Auswanderin, Business und setzt musikalisch ein emotionales Zeichen.

Die Single "I'VE GOT YOUR BACK" von Oksana Kolenitchenko ist ab dem 4. Juli 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Link zum Video-----

LINK

