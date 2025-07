RTLZWEI

TV-Tipp: "Oksana & Family - Alles auf Anfang": - ab 10. Juli 2025 bei RTLZWEI

Ein Audio

250701_OTP_OksanaFamilyAllesaufAnfang.mp3

MP3 - 7,3 MB - 03:57 Download Your browser does not support the audio element.

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: 2019 wagte Oksana mit Ehemann Daniel und den beiden KindernMilan und Arielle den großen Sprung von Berlin nach Los Angeles. Ihr Traum: Ein eigener Nachtclub in der Glitzermetropole. 2021 zogen sie weiter nach Las Vegas. Nach Jahren voller Hoffnungen, Rückschlägen und Neuanfängen hat das Ehepaar seinen Club verkauft. Jetzt haben sie ganz neue Pläne. Die neue Doku-Soap "Oksana & Family - Alles auf Anfang" zeigt das echte Leben der Familie und was uns da erwartet erzählt uns Oksana am besten selbst:

1. Liebe Oksana, am 10. Juli startet Eure neue Doku-Soap bei RTLzwei. Wie war esfür Euch, als ihr die Anfrage erhalten habt?

O-Ton 1 (Oksana, 24 Sek): "Als wir die Anfrage bekommen haben, eine eigene Dokusoap zubekommen, ist das fast wie ein magischer Moment gewesen, weil das ist natürlich etwas, was ich mir schon seit so vielen Jahren manifestiert habe und was immer einer meiner größten Träume war. Und wir haben damals vor zehn Jahren mit Milan's Welt bei RTLzwei gestartet und das fühlt sich fast so ein bisschen an wie nach Hause kommen."

2. Ihr seid 2019 in die USA ausgewandert - haben sich dadurch eure Träume erfüllt?

O-Ton 2 (Oksana, 39 Sek): "Ja, wir sind 2019 nach Los Angeles ausgewandert und auch das war auf jeden Fall ein riesengroßer Traum von uns und es ist immer ein tolles Gefühl, wenn sich ein Traum erfüllt. Aber ich muss sagen, die letzten sechs Jahre seitdem waren schon ein richtiger Rollercoaster-Ride. Ja, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch Höhen und Tiefen, Gesundheit und Krankheit. Ich glaube, ich habe in den letzten sechs Jahren auf jeden Fall mehr gelernt als in den ganzen 30 Jahren davor. Und wenn ich jetzt überlegen würde, rückwirkend war es auf jeden Fall das größte Abenteuer unseres Lebens. So kann man das auf jeden Fall sagen. Also es war auf jeden Fall ein paar turbulente Monate, sowohl für uns als auch für mein Business in den USA. Es haben sich auf jeden Fall einige tolle Dinge ergeben. Es sind aber auch Sachen schiefgegangen, so ungefähr könnte man es sagen."

3. In der ersten Folge eurer Doku geht es darum, dass ihr die "Next Door Lounge" aufgegeben habt und nun alles an eurer neuen Business-Idee hängt, wie es mit dem Visum weitergeht. Wie ist da denn der Stand der Dinge?

O-Ton 3 (Oksana, 44 Sek): "Also es war auf jeden Fall ein paar turbulente Monate, sowohl für uns als auch für mein Business in den USA. Es haben sich auf jeden Fall einige tolle Dinge ergeben. Es sind aber auch Sachen schiefgegangen, so ungefähr könnte man es sagen. Aber lasst euch doch am besten überraschen und schaut vor allem in die Sendung rein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam geworden und auch für mich was ganz, ganz Besonderes gewesen, mal so mitten in der Glamour-Welt von Los Angeles meine Beauty-Case zu präsentieren. Aber was soll ich euch sagen, wie in jedem Unternehmen hat man da seine Hindernisse. Das Wichtigste ist, dass man einfach nie aufgibt. Und dafür bin ich ja mittlerweile, glaube ich, ganz gut bekannt, dass ich das kann."

4. Deine Kinder sind hauptsächlich in den USA aufgewachsen, kennen sie Deutschland überhaupt noch oder vermissen es?

O-Ton 4 (Oksana, 30 Sek): "Es ist tatsächlich so, dass ich selber manchmal vergesse, dass meine Kinder ja, die jetzt mittlerweile acht und zehn sind, ja den größten Teil ihres Lebens wirklich in den USA aufwachsen und damit ja eigentlich kleine Amerikaner sind. Aber da ich natürlich in meinem Herzen deutsch bin und weil mir das auch unglaublich wichtig ist, dass sie die deutsche Sprache kennen, fliegen wir ja auch normalerweise jedes Jahr mindestens einmal nach Europa und vor allem nach Deutschland zu Oma und Opa. Und die vermissen sie natürlich super, super doll.

5. Denkst Du Deine Kinder empfinden Deutschland als ihre Heimat?

O-Ton 5 (Oksana, 33 Sek): "Deutschland ist jetzt für sie keine Heimat. Das heißt also, sie verbinden damit jetzt nichts oder haben da keine Erinnerung mit. Aber sie wissen natürlich, dass ihre Familie da ist oder die Großeltern. Und deswegen ist es für sie immer wieder wunderschön. Und auch für mich natürlich immer wieder nach Deutschland zu kommen und zu sehen, wie sie dort aufblühen und wandern und Fahrrad fahren. Ja, durch das Vlies in Rudow in Berlin. Ja, das ist natürlich für mich wunderschön mit anzusehen, dass sie nie vergessen, woher ihre Wurzeln sind."

6. Ihr macht in der Doku einen Roadtrip, nehmt gemeinsame Musik auf - wie wichtig ist Familienzeit für euch?

O-Ton 6 (Oksana, 53 Sek): "Familienzeit ist für mich mit Abstand die aller, aller wichtigste Zeit. Wenn ich eine Sache gelernt habe in meinem Leben mit allen Erfahrungen die ich gemacht habe ist das Zeit, das allerwertvollste ist, was wir haben und wir sehr, sehr bedacht damit umgehen müssen. Und meine Familie habe ich nur eine gewisse Zeit in meinem Leben. Und deswegen ist es für mich tatsächlich die allerwichtigste Zeit. Und das sage ich auch nicht einfach so, sondern ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, dass wir zusammen die Welt erkunden können und dass wir gemeinsam einfach so viele Erinnerungen schaffen und Marmeladenglas Momente. Dass wir davon den Rest unseres Lebens zehren können, sei es ein Roadtrip oder sei es gemeinsam im Musikstudio zu sein und einen Song aufzunehmen. Was gibt es Schöneres als das für immer im Herzen zu behalten."

Abmoderationsvorschlag: Kann Oksana in Las Vegas an ihrem "American Dream" festhalten?Exklusive Einblicke in ihren Familienalltag in Las Vegas gibt es ab 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr, immer donnerstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab bereits auf RTL+ zu sehen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell