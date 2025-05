RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Einzug der TV-Promis, der erste Beef und Feuertaufe für Arabella Kiesbauer

München (ots)

Elf Realitystars beziehen die Sala - da ist Ärger vorprogrammiert

Die erste "Stunde der Wahrheit" steht an: Wem fühlt Arabella Kiesbauer auf den Zahn?

Am 7. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Das Warten hat ein Ende, die Sala am Star-Strand ist endlich wieder bezugsfertig, und das lassen sich unsere Realitystars nicht zweimal sagen. In diesem Jahr sind dem Ruf von RTLZWEI zahlreiche Hochkaräter aus Schauspiel, Reality und Boulevardpresse gefolgt, mit zwei Zielen - Sendezeit und 50.000 Euro Gewinnsumme! "Kampf der Realitystars" am 7. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ - diesmal mit der Premiere der neuen Moderatorin Arabella Kiesbauer.

Die Betten sind gemacht, der Kühlschrank aufgefüllt und der Pool runtergekühlt bei heißen 30 Grad Außentemperatur - "Kampf der Realitystars" geht in die nächste Runde und die dazugehörige Sala öffnet wieder ihre Pforten ... Los geht es mit Schauspieler Martin Semmelrogge und seinem neuen Kumpel Toni, im deutschen Fußball besser bekannt als Ailton. Die beiden haben sich gesucht und gefunden und durch ihre Mitbewohner lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Da wären zum Beispiel Politikerin Annina Semmelhaack, Fame-Fighterin Hati Suarez, GNTM-Model Linda Nobat und Unternehmer Jens Hilbert - sie alle fühlen sich direkt wohl in der Sala - und in der Gruppe. Doch auch RTLZWEI-Realitystar Daymian Weiß, TV-Casanova Dennis Lodi und Diva Anouschka Renzi finden sich schnell zurecht in der rund 200 Quadratmeter großen, ikonischen Behausung am thailändischen Strand.

Die Gruppendynamik könnten aber ausgerechnet diese beiden zerstören: Bereits einen Tag nach dem Einzug der ersten VIPs kommen sie - die neuen Bewohner mit der Macht, einen Realitystar schon bald aus der Sala zu kicken! Auf wen fällt die Wahl von GNTM-Model Giuliana Farfalla und Soap-Darsteller Stephen Dürr? Vielleicht auf Dennis Lodi, mit dem Giuliana direkt aneckt? Wer muss schon nach wenigen Tagen die Koffer packen? Außerdem steht die erste "Wand der Wahrheit" an, und nach dieser erfahren die Bewohner auch direkt, wer in die Fußstapfen von Cathy Hummels treten wird ...

In der ersten "Stunde der Wahrheit" fühlt Arabella Kiesbauer ihren Schäfchen auf den Zahn. Wer hat das Zeug zum "Realitystar 2025"? Wieso kam es in den vergangenen Tagen zum Eklat zwischen Giuliana und Dennis? Es gibt kein Entkommen, wenn sich unsere Talk-Queen an ihnen festbeißt - sie müssen Rede und Antwort stehen!

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 7. Mai 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.

