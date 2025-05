RTLZWEI

"Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Kürbisklau und Gartensaisonfinale

Gemüsediebstahl in der Kleingartenanlage Mannheim-Süd

Zum Saisonende stoßen die Mannheimer Kleingärtner beim jährlichen Oktoberfest auf die Gartensaison an

Neue Folgen, Montag, 05.05., bis Mittwoch, 07.05., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Viele Gärtner pflanzen leckeres Gemüse an. Einige der Parzellenbesitzer können sich nicht zurückhalten und stibitzen aus anderen Gärten. Auch bei Enikö und Wendelin ist die Ernte groß ausgefallen und das im wahrsten Sinne des Wortes. So schön die Gartensaison auch ist, danach kommt der Herbst und dafür muss die Parzelle vorbereitet werden. Zum Abschluss gibt es das jährliche Oktoberfest, um auf die vergangene Saison anzustoßen. Die neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" sind Montag bis Mittwoch um 16:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Alex und Bianca haben ihr eigenes Gewächshaus mit sämtlichen Gemüsesorten darin. Trotzdem gehen ihnen die Kürbisse aus dem benachbarten Gartenabteil nicht aus dem Kopf. Kurzerhand planen die beiden ihren Raubzug und setzten ihn prompt in die Tat um. Wird ihr Gemüsediebstahl auffliegen?

Auch in Enikös und Wendelins Garten dreht sich alles um Kürbisse. Die beiden haben es dieses Jahr mit ihren Kürbissen gut gemeint und sie extra lang wachsen lassen. Geschockt stellen sie fest, wie groß diese geworden sind. Es braucht zwei starke Arme, um den geernteten Kürbis wiegen zu können. Wie schwer ist der Kürbis tatsächlich?

Im Garten von Frank und seiner fußballverrückten Familie läutet der Mannheimer das Ende der Gartensaison ein. Die Parzelle wird für den Herbst hergerichtet, das heißt die Bäume und Sträucher werden zugeschnitten, das Unkraut beseitigt und das Gartenhäuschen geputzt.

In der Kleingartenanlage Mannheim-Süd wird zum Ende der Gartensaison nochmal ordentlich gefeiert. Das jährliche Oktoberfest steht an und einige Parzellenbesitzer sind vorbeigekommen. Mit bayerischem Essen, reichlich Bier und guter Musik wird auf die sich zu Ende neigende Gartensaison angestoßen. Die Stimmung ist kaum zu übertreffen. Ein schöner Abschluss für ein erfolgreiches Gartenjahr - voller Gemeinschaft, guter Laune und Vorfreude auf die nächste Saison.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung Montag bis Mittwoch, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim erzählt die schönsten Geschichten aus der Welt der Kleingartenanlagen. Eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern" arbeitet mit viel Herzblut an blühenden Gärten und Freizeitoasen. In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eines verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.

