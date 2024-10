RTLZWEI

"Nobody is perfect": Neue Comedy-Show bei RTLZWEI

München (ots)

TV-Adaption des beliebten Spieleklassikers von Ravensburger

Bekannte Comedians versuchen Kandidatinnen und Kandidaten aufs Glatteis zu führen

Mit Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und weiteren Comedians, moderiert von Ariane Alter

Aufzeichnungsbeginn im Oktober

"Nobody is perfect" ist ein Partyspiel-Klassiker aus dem Haus Ravensburger, der sich seit mehr als 30 Jahren großer Beliebtheit erfreut. RTLZWEI bringt die Adaption dieses Spiels in Kürze auf die Bildschirme und startet noch im Oktober in Zusammenarbeit mit der Ravensburger Verlag GmbH die Aufzeichnungen der gleichnamigen TV-Show, die von Constantin ENTERTAINMENT produziert wird. Mit dabei sind Hugo Egon Balder, Ilka Bessin sowie weitere bekannte Comedians und schlagfertige Prominente aus anderen RTLZWEI-Formaten, moderiert von Ariane Alter.

Worin sind die Inder Weltmeister? Was verfasste Nostradamus neben seinen Prophezeiungen noch oder wie zeigen in Nordsibirien angeblich Frauen den Männern ihre Zuneigung? "Nobody is perfect" liefert nicht nur die Antworten, sondern auch eine äußerst unterhaltsame Show. Nicht umsonst gilt der beliebte Spieleklassiker mit dem blauen Dreieck als der Partyknaller schlechthin.

Das Konzept des Spiels ist simpel. Ariane Alter, die Moderatorin der Show, stellt zehn verrückte Fragen und präsentiert drei mögliche Antworten. Hugo Egon Balder, Ilka Bessin und weitere bekannte Comedians und schlagfertige Promis müssen mithilfe von Fotos, Gegenständen oder anderen Requisiten möglichst kreativ und überzeugend darstellen, weshalb ihre Antwort die richtige ist. Für jede richtige Antwort erspielt sich das Kandidatenduo 300 Euro. Am Ende gibt es in der Finalrunde die Aussicht, den erspielten Gewinn zu verdoppeln, wenn drei von fünf Fragen der Kategorie "Was ist wahr, was ist falsch?", richtig erraten werden.

Ariane Alter war in diesem Jahr bereits Gast in der RTLZWEI-Comedy-Show "Genial daneben" und präsentiert jetzt die neue Comedy-Show "Nobody is perfect". Die 38-jährige Berlinerin moderierte bei ZDFneo mit viel komödiantischem Talent ihre Late-Night-Show "Late Night Alter". Als FUNK-Reporterin und Moderatorin des Magazins PULS ist sie bereits seit 2014 im TV und bei YOUTUBE zu sehen.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Mit ,Nobody is perfect' erweitern wir unser Portfolio an unterhaltsamen und sympathischen Shows um ein beliebtes und bekanntes Spiel, das seit Jahrzehnten Familien- und Freundeskreise begeistert. Nun holen wir den Partyknaller ins TV - mit einem witzigen Panel angeführt von Hugo Egon Balder, schlagfertigen Kandidatinnen und Kandidaten sowie Moderatorin Ariane Alter, die frischen Wind ins Showgeschäft bringt. 'Wer besser spinnt, gewinnt' ist der Slogan des Spiels von Ravensburger. Und wir bei RTLZWEI spinnen eigentlich ganz gut!"

Thomas Zumbühl, International Category Director Games bei Ravensburger: "Die Zusammenarbeit mit RTLZWEI bietet uns die großartige Möglichkeit, unser erfolgreiches Spiel ,Nobody is perfect' in einem völlig neuen Kontext zu präsentieren. Mit diesem Comedy-Format schafft der Sender eine unterhaltsame Verbindung von Spielspaß und Humor, die das Publikum begeistern wird. Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Show zu sein."

Die Ausstrahlung der Show ist für das erste Halbjahr 2025 geplant.

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über Ravensburger

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: "Wir inspirieren Menschen zu entdecken, was wirklich wichtig ist." So fördern Ravensburger Angebote das Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2023 erwirtschafteten 2.414 Mitarbeiter einen Umsatz von 669 Millionen Euro.* Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg, Policka (Tschechien) und Banská Bystrica (Slowakei).

* Stand 01/2024

