Katia Saalfrank ist zurück im TV: In "Helft uns! Die Familienretter" gibt sie wertvolle Tipps

Ab Montag, den 9. September 2024, montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI

Jahrelang war Katia Saalfrank als "Super Nanny" im deutschen TV zu sehen. Jetzt kehrt sie mit der RTLZWEI-Sendung "Helft uns! Die Familienretter" zurück. In dem neuen Servicetainment-Format zeigt die Familientherapeutin, was sie am besten kann: Familien unter die Arme greifen, wertvolle Tipps geben und eine Stütze sein. Das neue Format mit Katia Saalfrank läuft ab Montag, den 9. September 2024 montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI.

Jede Familie ist einzigartig und keine ist perfekt. Selbst die besten Familien erleben Rückschläge, die sie vor emotionale Herausforderungen stellen. Die renommierte Erziehungsexpertin Katia Saalfrank widmet sich bei RTLZWEI alltäglichen Konflikten, wie sie in zahlreichen Familien in Deutschland vorkommen könnten, und bietet praxisnahe Lösungen zur Wiederherstellung des Familienfriedens.

In "Helft uns! Die Familienretter" analysiert Katia Saalfrank familiäre Beziehungen, die durch Konflikte belastet werden und wie diese überwunden werden können. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung als Pädagogin und Familientherapeutin beleuchtet Saalfrank die Dynamiken innerhalb der Familie und zeigt auf, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu verstehen und zu unterstützen. Katia Saalfrank reagiert dabei von außen auf das Geschehen und ordnet dieses ein. Die exemplarischen Konflikte werden von Schauspielern und Komparsen in dramaturgisch zugespitzten Spielszenen dargestellt und machen so die Erklärungen der Expertin auf einfache Weise nachvollziehbar. Was ist, wenn die Eltern den Freund nicht mögen? Wie geht man als Elternteil damit um, wenn der Sohn sich in Frauenkleidung wohler fühlt? Wie viel Social-Media-Konsum ist heute noch gesund und sollte ein Kind mit der Mutter, die unbedingt als Influencerin durchstarten will, vor der Kamera stehen? Diesen und noch vielen weiteren Fragen und Problemen geht Katia Saalfrank als Familienretterin auf den Grund.

"Helft uns! Die Familienretter" wird von filmpool entertainment GmbH produziert. Ausstrahlung der Folgen ab 9. September 2024, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Helft uns! Die Familienretter":

Katia Saalfrank ist Deutschlands bekannteste Erziehungsexpertin und Familientherapeutin. Mit ihrer einfühlsamen und praxisnahen Herangehensweise hat sie bereits zahlreichen Familien geholfen, ihre Beziehungen zu verbessern und Konflikte zu bewältigen. In der RTLZWEI-Sendung "Helft uns! Die Familienretter" gibt sie Tipps aus der Praxis, wie Familien gemeinsam Konflikte lösen und einander wieder näherkommen können.

