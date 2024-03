RTLZWEI

"Die Geissens" sorgen für Bestwert in der Primetime

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Primetime: "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit 8,1 % MA und 9,3 % MA (14-49 Jahre)

Besonders beliebt war die Doku-Soap mit 15,8 % MA und 17,3 % MA beim jungen Publikum

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,8 %

Ein guter Start in die Woche für Robert und Carmen Geiss bei RTLZWEI: Zwei neue Folgen der erfolgreichen Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bescherten dem Sender am Montagabend ab 20:15 Uhr erneut starke Quoten: Die erste Folge um 20:15 Uhr erreichte 8,1 % MA (14-49) und 15,8 % MA (14-29). Im Anschluss überzeugte die zweite Folge der Doku-Soap mit 9,3 % MA und markiert damit den neuen Bestwert in dieser Altersgruppe seit zwei Jahren. Auch bei den jungen Zuschauenden lief es rund: "Die Geissens" steigerten sich in der zweiten Folge auf starke 17,3 % MA.

Um 22:15 Uhr punktete dann eine neue Folge der Doku-Soap "Davina & Shania - We love Monaco" mit 5,2 % MA (14-49) und 6,6 % MA (14-29).

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,7 %.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 11.03.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13118 vom 12.03.2024

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell