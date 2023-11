RTLZWEI

Octavian präsentiert "Main Character" - die Folge-Single zum Sommerhit "Mädchen auf dem Pferd"

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Mädchen auf dem Pferd"-Sänger Octavian und DJ Fabian Farell mit neuem Song

Neue Single "Main Character": Packende Beats und eine stimmgewaltige Performance

Die Single "Main Character" ist ab Freitag, 17. November 2023, erhältlich

Der Nummer-1-Sänger Octavian, dessen unverwechselbare Stimme ganz Deutschland kennt, kehrt mit seiner neuen Single "Main Character" zurück. Dieser Song ist die Folge-Single zu seinem Sommerhit des Jahres, "Mädchen auf dem Pferd". Begleitet von einem pulsierenden Techno-Beat, der von Fabian Farell unterstützt wird, schafft Octavian eine Verbindung zwischen Traum und Realität, die mit Hitpotential glänzt.

Octavian ist ein europaweiter Nummer-1-Sänger, der mit seinem Sommerhit "Mädchen auf dem Pferd" die Charts stürmte. Mit seiner einzigartigen Stimme und seiner Präsenz auf der Bühne hat er sich als einer der führenden Künstler in Deutschland etabliert. Fabian Farell ist einer der gefragtesten DJs in Deutschland und tritt live in Europa, Asien und den USA auf. Seine energiegeladenen Songs landen regelmäßig in den wichtigsten Dance-Music-Playlisten, seine Remixes gehen auf Plattformen wie YouTube und TikTok viral.

Mit dem neuen Song setzen Octavian und Fabian Farell ihre musikalische Erfolgsgeschichte fort und zeigen erneut ihre Vielseitigkeit als Künstler. Der Song verspricht eine mitreißende Mischung aus Octavians einzigartiger Stimme und dem dynamischen Techno-Beat von Fabian Farell. "Main Character" soll an den Erfolg von "Mädchen auf dem Pferd" anknüpfen und die Hörerinnen und Hörer mit einem weiteren mitreißenden Track begeistern. Octavian und Fabian Farell setzen hierbei auf ein Zusammenspiel von eingängigen Melodien, packenden Beats und einer stimmgewaltigen Performance.

"Main Character" erscheint am 17. November 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von The Orchard. Das Video wird als Premiere auf dem El Cartel Music Channel auf YouTube released. Die perfekte Liebesgeschichte, wie sie nur im Traum existiert, findet ihre Fortsetzung in diesem neuen Hit.

----- Download / Stream-----

LINK

----------Musikvideo----------

LINK

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell