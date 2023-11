RTLZWEI

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Sarafina und Peter bekommen ihr drittes Kind in der Türkei

Sarafina und Peter werden Eltern

Shoppen für das Neugeborene und Homecoming Sarafina

Am Mittwoch, 15. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Sarafina Wollny ist Mutter der Zwillinge Emory und Casey. Die Jungs werden bald große Brüder. Ob sie eine Schwester oder einen Bruder bekommen? Das wird die gesamte Familie erst mit der Geburt des dritten Kindes erfahren. Die werdende Mutter möchte den Nachwuchs in der Türkei zur Welt zu bringen. Derweil plant Silvia mit dem Rest der Familie eine Überraschungsparty in ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am Mittwoch, den 15. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.

Schon bald werden Sarafina und Peter zum dritten Mal Eltern. Davor möchte es sich die 28-Jährige noch einmal gut gehen lassen: Die Wollny-Frauen besuchen gemeinsam einen Beautysalon. Mit dabei ist außerdem Lavinias Verlobter Servet. Er möchte sich zum ersten Mal seine Augenbrauen zupfen lassen. Wird er die teilweise tränen- und schmerzhafte Prozedur durchstehen?

Und dann ist es so weit: Der Tag des Kaiserschnitts ist gekommen. In einem Krankenhaus in Manavgat in der Türkei wird das dritte Kind von Sarafina und Peter das Licht der Welt erblicken. Für den Kaiserschnitt haben sich die Eltern das Datum 23. Juli gewünscht. Der Tag war der errechnete Geburtstermin der Zwillinge, die zehn Wochen zu früh kamen und daher für das Paar eine große Bedeutung hat. Im Krankenhaus steigt nicht nur die Aufregung bei Sarafina, im Wartebereich fiebert außerdem ein Großteil der Wollny-Familie mit. Während alle hoffen, dass die Geburt gut verlaufen wird, fragt man sich, welches Geschlecht das dritte Kind wohl haben wird, auch Sarafina und Peter wissen es noch nicht.

Mutter und Kind sind wohlauf und dürfen schon bald nach Hause kommen. Doch bevor sie ins Wollny-Ferienhaus zurückkehren, möchte Oma Silvia Bekleidung für das Neugeborene kaufen und eine große Baby-Willkommens-Party veranstalten. Peter und Sarafina bekommen von den Vorbereitungen gar nichts mit, sie sind voll und ganz mit ihren drei Kindern beschäftigt.

Während sich die Feier dem Ende zuneigt, wollen Silvia und Harald ihrer kürzlich geöffneten Boutique einen Besuch abstatten. Mit dabei ist Tochter Sarah-Jane. Aufgrund ihres Jobs in Deutschland konnte sie den Laden noch gar nicht sehen. Wird ihr das Geschäft gefallen?

Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 15. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

