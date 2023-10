RTLZWEI

Ein Klassiker neu interpretiert: Pachanta x Gestört aber GeiL x July präsentieren "Self Control"

Wiedergeburt des Achtzigerjahre Hits "Self Control"

Musik-Trio Pachanta x Gestört aber GeiL x July veröffentlicht brandneue Hit-Version

Die neue Single "Self Control" ist ab Freitag, 27. Oktober 2023, erhältlich

"Self Control" ist zweifellos einer der unvergesslichen Hits der Achtzigerjahre, ein zeitloser Klassiker, der in unzähligen Radiostationen und Clubs weltweit immer wieder für ausgelassene Stimmung gesorgt hat. Nun, nach 40 Jahren, erleben wir die Wiedergeburt dieses Ohrwurms dank der kreativen Kollaboration von Pachanta, Gestört aber GeiL und der aufstrebenden Künstlerin July in einer brandneuen und aufregenden Version.

Der ikonische Song, der in die Musikgeschichte einging, wird in dieser Neuauflage am 27. Oktober 2023 veröffentlicht. Die neue Version von "Self Control" ist eine aufregende Fusion von Tech House und Pop, die mit einem mitreißenden Beat und stylischen Soundscapes begeistert. Die Künstler haben es geschafft, die ursprüngliche Magie des Songs zu bewahren und gleichzeitig ihre eigene kreative Energie einzubringen.

Mit an Bord ist Pachanta-Sänger Cristóbal, dessen charismatische Stimme den Song auf ein neues Level hebt. Ergänzend dazu bringt die Berliner Newcomerin July ihre einzigartige Stimme und musikalische Raffinesse ein. July, bekannt für ihre Hits "Ghost Town" und "Rebellion", hat bereits erste Erfolge mit dem renommierten DJ Duo VIZE erzielt.

Die Neuauflage von "Self Control" wäre jedoch nicht komplett ohne die deutschen Kult-DJs Gestört aber GeiL. Das Duo, das in der Vergangenheit mit Hits wie "Wohin willst Du" und "Wünsch dir was" die Dancefloors erobert hat, verleiht dem Song eine einzigartige und prickelnde Dynamik, die die Hörerinnen und Hörer in Bewegung bringen wird.

Der neue Song von Pachanta x Gestört aber GeiL x July ist ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach einem mitreißenden und energiegeladenen Musikerlebnis sind. "Self Control" verleiht einem zeitlosen Klassiker neuen Glanz und erscheint am 27. Oktober 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Universal.

