Loredana, Servet und Ali gehen in die Luft!

München (ots)

Loredana, Servet und Ali fliegen hoch über das Meer

Währenddessen: Auto-Tour von Ratheim nach Ilica

Die Geburtstagsfeier der Zwillinge Emory und Casey in Ilica

Am Mittwoch, den 25. Oktober 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Alle Wollnys in der Türkei: Silvia, die Kinder und Enkelkinder haben sich in der zweiten Heimat eingefunden. Neben einem entspannten Strandtag inklusive Paragliding, werden die Männer, die sich noch auf der Autofahrt von Deutschland in die Türkei befinden, sehnsüchtig erwartet. Auch Peter ist unterwegs - und so lange muss sich die schwangere Sarafina alleine um die Zwillinge kümmern. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" - am Mittwoch, den 25. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI.

Harald, Peter, Flo sowie ein Kumpel von Alex sind auf dem Weg in die Türkei. Bevor sie eintreffen, stehen die Wollny-Frauen vor einer logistischen Meisterleistung - schaffen sie es, die Autos im Innenhof umzuparken? Wie immer übernimmt Mutter Silvia das Ruder. Nach getaner Arbeit gönnen sich Silvia, die Töchter sowie Servet und Ali einen Ausflug an den Strand. Dort schlägt Silvia vor, dass Loredana mit beiden Männern paragliden könnte - nur eine von drei Personen ist Feuer und Flamme bei dieser Idee. Traut sich das Trio und wird es mit einer fabelhaften Aussicht auf Strand und Meer belohnt?

Derweil gehen die Umbauarbeiten der Boutique und des Tattoo-Studios weiter: Die Männer haben Silvias gläserne Vitrine von Deutschland in die Türkei transportiert, die der Hingucker in der neuen Boutique werden soll. Schafft es die Vitrine ohne Glasbruch in die Boutique oder bringen Scherben Glück? Immerhin steckt den Wollny-Männern die 3.500 km lange Fahrt in den Knochen, doch der Empfang ist umso herzlicher. Und siehe da, auch alle Möbel kommen in einem Stück in der Türkei an!

Doch auch der Familienalltag darf nicht zu kurz kommen: Damit Cataleya die türkische Sprache spielerisch erlernt, soll sie einen Kindergarten in der Türkei besuchen. Deshalb besichtigen Silvia, Harald und ihre Enkelin eine Einrichtung. Währenddessen plant Estefania zusammen mit Ali ein Konzert in der Bar, in der er arbeitet. Es soll ein emotionaler Moment sein, denn wegen des fehlenden Visums konnte er bei Estefanias Auftritt in Kassel nicht dabei sein. Und auch der zweite Geburtstag der Zwillinge Emory und Casey steht an! Ein besonderer Tag für alle, denn die Söhne von Sarafina und Peter hatten keinen leichten Start ins Leben. Umso schöner, dass die Familie diesen Tag nun gemeinsam feiern zu kann.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 25. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

