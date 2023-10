RTLZWEI

"X-Factor: Das Unfassbare": Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph tritt in die Fußstapfen seines Vaters

München (ots)

Joseph Baena, Sohn von Arnold Schwarzenegger, verkörpert Robin Hood in der Kurzgeschichte "Ehre unter Dieben"

In weiteren Rollen außerdem Hollywood-Größen wie Danny Trejo ("Machete", "From Dusk till Dawn", "Breaking Bad") und Manu Bennett ("Hobbit", "Arrow" "Spartacus")

Ausstrahlung Sonntag, 29. Oktober, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena tritt bei "X-Factor: Das Unfassbare" in die schauspielerischen Fußstapfen seines Vaters. Joseph stand schon neben Schauspielern wie Morgan Freeman und Cuba Gooding Jr. vor der Kamera und wird nun bei RTLZWEI zu sehen sein. Flankiert wird sein Auftritt von weiteren Hollywood-Stars wie Danny Trejo oder Manu Bennett, die in weiteren Rollen auftreten. Die erste Folge der sechsten Staffel wartet, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von "X-Factor", erstmalig mit bekannten Schauspielern aus Hollywood auf und wird am Wochenende vor Halloween bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Deutschlandpremiere bei RTLZWEI: In der neuen Folge von "X-Factor" feiert Joseph Baena hierzulande sein Fernsehdebüt. Der Kalifornier verkörpert in der Kurzgeschichte "Ehre unter Dieben", die neben vier weiteren Geschichten zu sehen sein wird, den berühmten Robin Hood.

Die Handlung: Im finsteren Mittelalter Englands betrügt ein lasterhafter Mönch seine Gemeinde und lässt die gespendeten Almosen direkt in die eigene Kutte wandern. Als er mit dem Geld auf eine Reise aufbricht, wird er im Wald von einer Räuberbande gestellt und zur Rechenschaft gezogen. Doch der mit Pfeil und Bogen bewaffnete Anführer der Bande, verkörpert von Joseph Baena, macht eines klar: "Er nimmt nur von den Reichen und gibt das Geld den Armen". Fabel oder Wahrheit? Moderator Jonathan Frakes geht der Wahrheit auf den Grund und stellt dem Publikum die Frage: Ist die Geschichte wahr oder doch nur Fiktion?

Das Format wird von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert.

"X-Factor: Das Unfassbare" am Sonntag, 29. Oktober 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folge ist nach Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "X-Factor: Das Unfassbare"

Auch in dieser neuproduzierten Folge der RTLZWEI Mystery-Serie stehen kurze Stories über parapsychologische Phänomene auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Phantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende der Folge.

