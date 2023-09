RTLZWEI

Die ersten 10 Islander & eine Premiere bei "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

Die ersten 10 Islander stehen fest. Es wird heiß und flirty

Premiere bei "Love Island": Neu! Die Zuschauer entscheiden, wer ein Couple wird

Start der neuen Staffel mit Sylvie Meis und Oli.P am Montag, 11. September um 20:15 Uhr mit Live Show aus Griechenland und promintenten Gästen

täglich (Di-Fr + So) um 22:15 Uhr bei RTLZWEI, jeden Montag Liveshow um 20:15 Uhr

Mit 10 absolut heißen und einmaligen Islandern meldet sich "Love Island - heiße Flirts & wahre Liebe" zurück. Ab heute sind sie bekannt, die neuen Islander der 8. Staffel des internationalen Erfolgsformats. Es wird heiß und flirty! Erstmals mit dabei: Eineiige Zwillingsschwestern, der Sohn eines Prominenten und weitere verführerische Islander und Granaten.

Außerdem gibt es bei der 8. Staffel von "Love Island" eine absolute Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mutter aller Reality-Dating-Shows entscheiden die Fans, welche Couples sich bilden. #powertothezuschauer - bedeutet: Alle Macht den Zuschauern! Ab Donnerstag, den 07. September um 08:00 Uhr darf in der kostenlosen "Love Island" App zur Show abgestimmt werden, welche Islander vercoupelt werden. Das Voting läuft bis zum 09. September um 13:00 Uhr.

10 heiße Islander stehen zur Wahl, fünf Paare müssen gebildet werden. Wie immer gilt: die frisch gewählten Couples müssen sich nachts eines der Doppelbetten in der Villa teilen. Wer zusammen unter eine Bettdecke kriechen wird, verkünden Moderatorin Sylvie Meis und Co-Moderator Oli.P live am Montag, 11. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Doch das ist noch nicht alles: Weitere Überraschungen und prominente Gäste warten in der ersten "Love Island" Live Show auf die Islander und Zuschauer. Hannes' Vater, die NDW-Legende Markus Mörl, und seine Stiefmutter Yvonne König werden in der Live-Sendung das erste Mal ihre mögliche Schwiegertochter sehen. Wie reagiert das Musikerpaar auf die Partnerwahl der Zuschauer via App-Abstimmung?

Steckbriefe und Fotos der ersten 10 Islander finden Sie in der RTLZWEI Presselounge.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag, 11. September 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die offizielle "Love Island App" zur Show gibt es kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt gemeinsam mit Oli.P durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

