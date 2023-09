RTLZWEI

Juan Daniel, Crystal Rock & Pule präsentieren: "La Vida" - Die ultimative Dancefloor-Neuinterpretation

Bild-Infos

Download

München (ots)

"La Vida" - Eine Dancefloor-Neuinterpretation, die Tanzfieber entfachen wird

Der perfekte Soundtrack zum Sommer ausklingen lassen und Tanzflächen zu erobern

Die Single "La Vida" ist ab Freitag, 01. September 2023, erhältlich

Der Sommer mag langsam dem Ende zugehen, doch die Musikszene erlebt einen späten Höhepunkt mit "La Vida", der mitreißenden Dancefloor-Neuinterpretation von Juan Daniels 2023-Sommerhit "Viva la Vida". Dieser Track hat zweifellos das Potential, zum verspäteten Sommerhit zu werden, der die Tanzflächen noch lange zum Beben bringen wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Juan Daniel, Crystal Rock und Pules hat eine explosive Mischung hervorgebracht: Die sommerlich-lateinamerikanische Salsa-Rhythmik verschmilzt mit einer energiegeladenen Festival- und Club-Atmosphäre zu einem Ohrwurm par excellence. Die pulsierenden Beats und mitreißenden Melodien werden die Hörer in eine ekstatische Tanzstimmung versetzen.

Crystal Rock, der erfahrene Produzent und DJ aus Hannover, hat mit mehr als 2 Millionen monatlichen Hörern und beeindruckenden 270 Millionen Streams allein auf Spotify seine Position als einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland gefestigt. Mit Remixen für Größen wie Ne-Yo, Snoop Dogg & Luca Hänni sowie Veröffentlichungen auf renommierten Labels wie Universal Music, Sony Music und Dimitri Vegas' Smash the House, ist Crystal zweifellos eines der vielversprechenden Talente der Szene.

Das Produzenten-Duo Pule, bestehend aus Fabian und Oliver, gründete sich im Jahr 2016. Mit Veröffentlichungen auf renommierten Labels wie Spinnin', Dharma und Sony Music sowie zahlreichen Produktionen für deutsche Künstler haben die beiden in ihrem Musikstudio "Landhaus Studios" einen festen Platz in der deutschen Dance-Music-Szene erobert. Ihr Track "Happy Ending" dominierte die Airplay-Charts in 2022 und hielt wochenlang die Spitzenposition auf iTunes - und das vor Größen wie Robin Schulz und Felix Jaehn.

"La Vida" erscheint am 01. September 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Believe Digital. Diese kraftvolle Neuinterpretation wird zweifellos die Herzen der Tanzbegeisterten erobern und sie dazu bringen, den Rhythmus zu spüren und sich dem Tanz hinzugeben!

----- Download / Stream-----

LINK

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell