Lasset die Spiele beginnen: Große Marketingkampagne zur neuen "Love Island"-Staffel startet

Die Königsklasse des Datings ist zurück! Das ist das Motto der umfangreichen Kampagne, mit der RTLZWEI das neue "Love Island" promotet. Die achte Staffel der international erfolgreichen Datingshow wartet mit zahlreichen Neuerungen auf, die auch in der Kampagne gespiegelt werden. Eine neue Location, Live-Shows in der Primetime und mehr "Power to the Zuschauer" mittels Format-App sind dabei zentrale Elemente. Key Visual ist das Spiel der Könige, Schach, denn zu einem erfolgreichen Flirt zählt auch eine gute Strategie. Geworben wird on air, online, in Print, Radio und Digital Out Of Home.

Endlich wird wieder geflirtet, was das Zeug hält, denn allein will auf "Love Island" niemand bleiben. Und weil es bei "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" auch etwas zu gewinnen gibt, brauchen die Kandidatinnen und Kandidaten eine gute Strategie, um im Finale verliebt auf dem Siegertreppchen zu stehen. Deshalb spielt die umfangreiche Kampagne zur achten Staffel der Datingshow inhaltlich und visuell mit dem Spiel der Könige, Schach. Prägnante, farbenfrohe Visuals sorgen für das richtige "Love Island"-Feeling in der 360-Grad-Kampagne.

Ab heute erscheinen Print-Anzeigen u.a. bei Gala, Bild, Bild am Sonntag und Instyle. In den folgenden Tagen starten Trailer und Teaser bei RTLZWEI, RTL und VOX, sowie Social-Media-Platzierungen bei Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und Snapchat. Großflächig mit Digital Out Of Home wird in den Städten München, Berlin und Hamburg geworben. Dazu machen Kino-, Radio- und Podcast-Spots auf den Start der neuen "Love Island"-Staffel aufmerksam. In den mehr als 160 Fitnessstudios von McFit ist der Showstart ebenfalls prominent platziert.

Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution RTLZWEI: "Unser Multichannel-Hit ist in diesem Jahr noch interaktiver und ermöglicht den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Beteiligung und direkte Mitbestimmung auf das Geschehen in den Shows. Die breite Marketingkampagne bringt unsere Love-Brand so richtig zum Strahlen und pusht mit viel Power an allen Touchpoints den Start der achten Staffel der international erfolgreichen Datingshow. Ich freue mich auf 'Love Island 2023'!"

Unterlegt sind alle Spots im Rahmen einer Kooperation mit Warner Music Germany mit dem neuen Kampagnensong "Smash My Heart" von Robin Schulz. Auch gibt es ebenfalls wieder in Kooperation mit Warner Music eine eigene "Love Island"-Playlist mit den Songs aus der Sendung, die auf gängigen Musikstreaming-Portalen wie Spotify, Apple Music und Deezer vertreten sein wird.

Kreativagentur ist vonHerzen. Weitere beteiligte Partner/Agenturen: ITV Studios Germany, MediaCom, Purple Lemon Tree, Whylder, Warner Music Group Germany.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe":

Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Sylvie Meis führt gemeinsam mit Oli.P durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als Home of Reality zeigt RTLZWEI Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps mit faszinierenden Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

