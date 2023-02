RTLZWEI

Zum 30. Geburtstag von RTLZWEI: Anime-Kultserien, TV-Klassiker und zwei Weltpremieren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

"Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball": Rückkehr der Animes

"X-Factor"-Marathon inkl. zwei brandneue Folgen mit Jonathan Frakes

Legenden-Montag mit "Frauentausch"- und "Trödeltrupp"-Klassikern

RTLZWEI wird 30 Jahre alt. Der Sender feiert das Jubiläum mit einer attraktiven Sonderprogrammierung rund um den Geburtstag am 6. März. RTLZWEI bringt dabei Klassiker, Publikumslieblinge sowie eine internationale TV-Premiere auf die deutschen Bildschirme. Den Anfang macht am Samstagabend der Bollywood-Klassiker "In guten wie in schweren Tagen" mit Weltstar Shah Rukh Khan. Anime-Fans werden spätestens am Sonntag jubeln, wenn RTLZWEI ganz tief in seine DNA eintaucht und mit "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" drei Publikumslieblinge zurückbringt. Der Sonntagabend steht dann ganz im Zeichen der Mythen und Legenden: Zur Primetime gibt es zwei brandneue Folgen mit Jonathan Frakes zu sehen. Außerdem laufen Samstag- und Sonntagnacht die Folgen der letzten Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Am Montag gibt es dann u.a. ein Wiedersehen mit Kader Loth und Nadine, wenn RTLZWEI besondere Highlights aus "Frauentausch" und "Trödeltrupp" zeigt.

Am 6. März 1993 um 6:09 Uhr war es so weit: RTLZWEI ging on air. Zum 30-jährigen Jubiläum taucht RTLZWEI tief in seine DNA ein und zeigt an drei Tagen Anime-Kultserien, TV-Klassiker sowie zwei internationale Weltpremieren. Den Auftakt bildet am Samstagabend um 20:15 Uhr der Bollywood-Hit "In guten wie in schweren Tagen". Der Film zählt zu den erfolgreichsten indischen Produktionen. Weltstar Shah Rukh Khan spielt in dem Familiendrama den abtrünnigen Sohn Rahul, der eine Frau heiratet, die nicht den Vorstellungen seines Vaters entspricht.

Am Sonntag bringt RTLZWEI die legendären Anime-Kultserien "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" zurück. Fans dürfen sich auf jeweils vier Folgen der spannenden Geschichten von Son Goku, Mila und Co. freuen. Als der Münchner Sender die Serien in den 1990er-Jahren ausstrahlte, konnte noch niemand ahnen, dass die in Japan produzierten Animes einen neuen Trend in Deutschland auslösen würden. Das Highlight des Tages bilden zwei brandneue Folgen der Kult-Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" ab 20:15 Uhr. Präsentiert werden die schaurigen Geschichten von dem Geschichtenerzähler schlechthin: "X-Factor"- und "Star Trek"-Legende Jonathan Frakes. Unter anderem handeln die neuen Folgen von einem wertvollen Erbstück, das unter keinen Umständen verkauft werden darf, sondern nach Wunsch des Verstorbenen vernichtet werden muss. Samstag- und Sonntagnacht wird außerdem die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" gezeigt, die beim Münchner Sender stets sein Free-TV-Zuhause hatte.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten am Montag weitere Klassiker der deutschen TV-Geschichte. Unter anderem kommt es zu einem Wiedersehen mit Kader Loth und Nadine aus "Frauentausch". Nadine gehört mit ihren Aussagen zu den bekanntesten Teilnehmerinnen des Formats. Zudem wird der legendäre Porsche-Fund vom "Trödeltrupp" gezeigt. Am Abend erscheinen dann zwei neue Episoden "Die Geissens".

Das Line-Up zum 30-jährigen Senderjubiläum:

Samstag, 4. März:

20:15 Uhr: "In guten wie in schweren Tagen"

0:05 Uhr: "Game of Thrones" (Staffel 8)

Sonntag, 5. März:

13:20 Uhr: "Mila Superstar" (4 Folgen)

15:10 Uhr: "Sailor Moon" (4 Folgen)

16:50 Uhr: "Dragon Ball" (4 Folgen)

20:15 Uhr: "X-Factor: Das Unfassbare" (2 neue Folgen, im Anschluss weitere Folgen)

0:05 Uhr: "Game of Thrones" (Staffel 8)

Montag, 6. März:

5:05 Uhr: "Der Trödeltrupp" (Highlight-Folgen: u.a. Porsche-Fund)

9:55 Uhr: "Frauentausch" (Highlight-Folgen: Kader Loth und Nadine)

20:15 Uhr: "Die Geissens" (2 neue Folgen)

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell