Schenken und dabei Gutes tun

WWF gibt Tipps für nachhaltige Weihnachtsgeschenke

Berlin (ots)

In der Weihnachtszeit wollen wir unseren Liebsten eine besondere Freude bereiten. Dabei können wir gleichzeitig etwas Gutes für unseren Planeten tun. Die Umweltschutzorganisation WWF hat dazu die passenden Geschenke: Mit einer Patenschaft oder Naturschutzurkunde verschenkt man aktiven Naturschutz. Kinder und Jugendliche, die die Natur entdecken wollen, freuen sich über eine Teilnahme an den WWF-Camps. Und im WWF-Shop finden sich jede Menge weitere tolle Geschenkideen für jeden Geldbeutel.

Eisbären, Orang-Utans und Elefanten haben eines gemein: Sie sind zunehmend bedroht. Mit einer WWF-Patenschaft können Schenkende ab einem monatlichen Beitrag von 15 Euro dazu beitragen, die Lieblingsart ihrer Herzensperson zu schützen. Alle Pat:innen erhalten ein Geschenkpaket mit Urkunde und Kalender, das für eine zusätzliche Überraschung unter dem Weihnachtsbaum sorgt. Für den kleineren Geldbeutel ist eine Naturschutz-Urkunde das ideale Geschenk, um ein WWF-Projekt mit einer einmaligen Spende zu unterstützen. Die Urkunde kann selbst ausgedruckt und somit auch kurzfristig verschenkt werden.

Wer Kindern und Jugendlichen unvergessliche Naturerlebnisse schenken möchte, wird bei den WWF-Camps fündig. Auf junge Abenteurer:innen von sieben bis 13 Jahren warten spannende Ausflüge etwa in die Welt der Steinadler oder Murmeltiere sowie eine Menge Wasserspaß bei Paddel- oder Kanutouren. Jugendliche bis 21 Jahren können zum Beispiel bei Wandertrekking-Touren in atemberaubende Gletscherlandschaften eintauchen, gemeinsam an der Ostsee Segel setzen oder bei einer Alpenexpedition den Auswirkungen des Klimawandels auf die Spur gehen.

Passende Geschenke, die die Liebsten in der kalten Jahreszeit wärmen, finden Schenkende im WWF-Shop. Ganz gleich, ob die Wahl auf einen Fleece-Schal oder einen kuscheligen Pullover mit Tiermotiv fällt: Alle Produkte bestehen aus nachhaltigen Materialien und zertifizierter Baumwolle. Mit dem Kauf unterstützen die Schenkenden zudem die Naturschutzarbeit des WWF.

Weitere Informationen zu nachhaltigen Geschenkideen finden Interessierte hier.

