WWF World Wide Fund For Nature

Kartenset "Make it circular!" - Zirkuläre Geschäftsmodelle spielerisch kennenlernen

Strategiespiel zu Circular Economy von acatech und WWF Deutschland

Berlin (ots)

Wie starten mittelständische Unternehmen erfolgreich in die Kreislaufwirtschaft? Diese Frage stellen sich viele auf dem Weg zur Klimaneutralität bis spätestens 2045 und angesichts der Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Dafür spielt der Übergang von einer linearen Wirtschaft zu einer echten Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) eine wichtige Rolle. Produkte, Geschäftsmodelle und -prozesse müssen sinnvoll zirkulär ausgerichtet sein, um Deutschlands Wirtschaft nachhaltig zu transformieren und zukunftsfähig aufzustellen.

Für den einfachen, aber wirkungsvollen Einstieg in die Circular Economy haben acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der WWF Deutschland ein Strategiespiel erarbeitet. "Make it circular! Zirkuläre Geschäftsmodelle im Unternehmen spielerisch kennenlernen"bietet mittelständischen Unternehmen anhand eines Kartensets und ausführlichen Begleitmaterials die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell in Workshops stärker auf Circular Economy auszurichten. Das kostenlose Strategiespiel ist branchenunabhängig gestaltet, es besteht aus 22 Mustern für zirkuläre Geschäftsmodelle und einem Moderationsleitfaden für die Workshops.

Unternehmen den Zugang zur Kreislaufwirtschaft ermöglichen

"Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen Unternehmen ihre Produkte und Geschäftsmodelle sinnvoll im Kreislauf denken", sagt Dr. Susanne Kadner, Leiterin des Themenschwerpunkts Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit bei acatech. "Mittelständischen Unternehmen fehlt allerdings oft noch der Zugang zu konkreten Informationen, wie sich ihre Geschäftsmodelle zirkulär ausrichten lassen und welche Veränderungen dafür notwendig sind. Das Strategiespiel setzt direkt bei den entscheidenden Rollen in den Wertschöpfungsketten von Unternehmen an, und ist damit sehr praxisnah und schnell anwendbar."

Rebecca Tauer, Programmleiterin Circular Economy beim WWF Deutschland, sagt zu dem Strategiespiel: "Deutschland braucht eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, wenn das Land führender Industriestandort bleiben möchte. Da kommt es vor allem auf den Mittelstand an. Wir brauchen nicht wenige Pioniere, sondern die große Breite an Unternehmen, in denen ein Umdenken im Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen gelingt. Angesichts der zunehmenden Klima- und Biodiversitätskrise sind nur zirkuläre Unternehmen fit für die Zukunft. Wer sich jetzt aufmacht, das Potential für Circular Economy zu heben, stärkt sein Geschäftsmodell langfristig."

Firmen entwickeln Circular-Economy-Geschäftsmodelle in sieben Stunden

Wie wird das Strategiespiel "Make it circular!" gespielt? Der Workshop besteht aus fünf Modulen. Diese können, je nach Wissensstand des Unternehmens sowie der zur Verfügung stehenden Zeit, flexibel zusammengesetzt werden. In etwa sieben Stunden spielen bis zu acht Mitarbeitende eines Unternehmens die fünf Module durch. Dazu gehört eine Einführung zu Circular Economy sowie ein Strategiespiel mit Praxisbeispielen, sodass vorab keine Expertise zu Circular Economy vorhanden sein muss.

Das Kernmodul des Strategiespiels beinhaltet die Entwicklung von Circular-Economy-Geschäftsmodellen aus der Perspektive des eigenen Unternehmens. Hierbei wird bearbeitet, welche Rolle die Unternehmen in der Circular Economy einnehmen können, welche Produkt-Service-Systeme für ihre Produkte und Lösungen relevant sind und welche Unterstützung es seitens Produktdesigns, Digitalisierung und Partnerschaften bedarf. Das Spiel unterstützt zudem die ersten Schritte Richtung Umsetzung.

Mittelständische Unternehmen können durch zirkuläre Wertschöpfungsprozesse zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Dazu wird die gesamte Wertschöpfung auf Produktlanglebigkeit ausgerichtet, der Verbrauch primärer Rohstoffe reduziert und der Sekundärrohstoff-Anteil in Produkten durch hochwertiges Recycling und effizientere Rückführbarkeit erhöht. "Make it circular!" gibt dabei Denkanstöße, wie mithilfe neuer Dienstleistungsmodelle die Umsetzung und der Transfer einfach in den Unternehmensalltag gelingt.

Hintergrund

Das Strategiespiel ist im Rahmen des Projekts Circular Economy Card Deck für Business Model Workshops (CE-CA-WO) entstanden, geführt von acatech, WWF Deutschland und der Johannes Kepler Universität Linz, unter der Förderung der Deutschen Bundestiftung Umwelt (DBU). Das Kartenset basiert auf den Inhalten einer Typologie mit 22 zirkulären Geschäftsmodellmustern, die in der Arbeitsgruppe "Zirkuläre Geschäftsmodelle" der Circular Economy Initiative Deutschland (CEID) erarbeitet und in dem Bericht " Zirkuläre Geschäftsmodelle: Barrieren überwinden, Potenziale freisetzen"2021 veröffentlicht wurden.

Weitere Informationen:

Download Strategiespiel: "Make it circular! Zirkuläre Geschäftsmodelle im Unternehmen spielerisch kennenlernen"

Download Pressebilder

Julian Philipp, Pressestelle WWF, Tel.: 030-311 777 472, julian.philipp@wwf.de

Annika Eßmann, acatech Volontärin in der Kommunikation, Tel: 089-52 03 09-828, essmann@acatech.de

Über acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

acatech berät Politik und Gesellschaft, unterstützt die innovationspolitische Willensbildung und vertritt die Technikwissenschaften international. Ihren von Bund und Ländern erteilten Beratungsauftrag erfüllt die Akademie unabhängig, wissenschaftsbasiert und gemeinwohlorientiert. acatech verdeutlicht Chancen und Risiken technologischer Entwicklungen und setzt sich dafür ein, dass aus Ideen Innovationen und aus Innovationen Wohlstand, Wohlfahrt und Lebensqualität erwachsen. acatech bringt Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Die Mitglieder der Akademie sind herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Ingenieur- und den Naturwissenschaften, der Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Senatorinnen und Senatoren sind Persönlichkeiten aus technologieorientierten Unternehmen und Vereinigungen sowie den großen Wissenschaftsorganisationen. Neben dem acatech FORUM in München als Hauptsitz unterhält acatech Büros in Berlin und Brüssel.

Über den WWF

Der WWF Deutschland ist Teil der internationalen Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Seit mehr als 50 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, die Umweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. In mehr als 100 nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWF Deutschland aktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Über 500.000 Förderinnen und Förderer unterstützen ihn dabei. Der WWF Deutschland arbeitet in Projekten, Branchenansätzen und bilateralen Partnerschaften konstruktiv mit Unternehmen zur Lösung von Umweltproblemen zusammen.

Original-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell