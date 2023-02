RTLZWEI

Neue Doku bei RTLZWEI: "Hollywood Matze - Pumper mit Herz"

München (ots)

Der sympathische Bodybuilder gewährt Einblicke in sein Privatleben

Sein großer Traum: die Teilnahme an seiner allerersten Bodybuilding Meisterschaft mit fast 50 Jahren

Ausstrahlung am Mittwoch, 01. März, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

Matthias Schneider wurde durch YouTube-Videos bekannt, nun erhält er eine eigene 90-minütige Dokumentation bei RTLZWEI. Mit einem Ziel: Hollywood! Obwohl er diesen Künstlernamen trägt, war Matze noch nie in Los Angeles. In "Hollywood Matze - Pumper mit Herz" erzählt der sympathische Bodybuilder privat wie nie von seinem Plan der Teilnahme an seiner ersten Meisterschaft. RTLZWEI zeigt die Doku am 01. März 2023 um 21:15 Uhr.

Matthias Schneider hat ein bewegtes Leben hinter sich. Der Bodybuilder gab sich selbst den Namen "Hollywood Matze" und wurde als dieser bekannt. Doch neben seinem muskulösen Körper zeichnet ihn vor allem eines aus: Gute Laune!

Der gebürtige Berliner startete mit YouTube-Videos durch und konnte sich in Deutschland bald großer Beliebtheit erfreuen. Auf seinem Kanal dokumentiert er seinen Fitness-Alltag für mittlerweile über 160.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Der unerwartete Erfolg brachte ihm aber nicht nur einige Fans ein, er konnte endlich seine Schulden begleichen und seine 35m²-Wohnung in Hamburg renovieren.

Mit beinahe 50 Jahren hat Hollywood Matze noch einen großen Traum: Die Teilnahme an seiner ersten Bodybuilding Meisterschaft. Nun möchte er diesen nächsten Schritt wagen. Sollte er eine gute Platzierung erhalten, qualifiziert er sich für die deutsche Meisterschaft. Wird Matze sich diesen Traum erfüllen? Und wie hart ist der Weg dorthin?

Der Mann, dessen Herz mindestens so groß ist wie seine Muskeln, erzählt in der Personality Doku von seiner schwierigen Kindheit, dem unerwarteten Erfolg, aber auch davon, wie er es geschafft hat, nicht aufzugeben und sich ein neues Leben aufzubauen.

"Hollywood Matze - Pumper mit Herz" ist am Mittwoch, 01. März 2023, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Die Doku ist bereits sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Madame Zheng GmbH produziert.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell