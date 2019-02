MSD SHARP & DOHME GmbH

Geschäftsführerwechsel bei MSD in Deutschland: Chantal Friebertshäuser folgt auf Dr. Susanne Fiedler

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Haar (ots)

Chantal Friebertshäuser (45) ist mit Wirkung zum 1. März 2019 neue Vorsitzende der Geschäftsführung von MSD in Deutschland. Sie löst in dieser Position Dr. Susanne Fiedler (51) ab, die als President Europe & Canada künftig eine führende strategische Rolle in der internationalen Organisationsstruktur des weltweiten Gesundheitsunternehmens übernimmt. Chantal Friebertshäuser ist bereits seit 2007 in unterschiedlichen lokalen und globalen Funktionen für MSD tätig und verantwortete zuletzt als Associate Vice President & Global Brand Leader das globale Marketing für die HPV-Impfstoffe. Sie wird sich in ihrer neuen Rolle auf die Wachstumsstrategie von MSD Deutschland konzentrieren, die Fiedler seit 2015 vor allem in den Bereichen Immunonkologie, Diabetes und Impfstoffe vorangetrieben hat.

"Ich freue mich darauf, die starke Marktposition, die sich MSD in Deutschland in den letzten Jahren unter der Führung von Susanne Fiedler erarbeitet hat, weiterhin abzusichern", erklärt Chantal Friebertshäuser. Großes Augenmerk gelte dabei besonders der Positionierung im herausfordernden Transformationsprozess, in dem sich die ganze Branche aktuell befindet. "Transparenz, eine offene Unternehmenskultur, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sowie die Kenntnis des sich rapide veränderten Marktes und nicht zuletzt die Gesundheit der Patienten sind die Basis, auf der wir unseren Erfolgskurs fortsetzen werden."

Die gebürtige Französin Chantal Friebertshäuser studierte International Business in Rennes. Nach mehreren Rollen in anderen Unternehmen startete 2007 ihre Karriere bei MSD als Marketing Managerin. 2010 wurde sie zur Business Unit Direktorin Cardio & Diabetes ernannt. Im Jahr 2012 arbeitete sie sechs Monate in den USA im Bereich Global Market Access, bevor sie die Leitung der Business Unit Primary Care von MSD in Deutschland übernahm. 2015 wurde ihr als Geschäftsführerin die Leitung von MSD in Österreich übertragen. Zuletzt verantworte sie als Global Brand Leader das globale Marketing für die HPV-Impfstoffe.

Susanne Fiedler übernimmt neue Rolle in der globalen MSD Organisation "In ihren bisherigen Rollen hat Chantal Friebertshäuser ihr Gespür für internationale und vielfältige Teams und Aufgaben bewiesen. Zusammen mit ihrem Geschäftssinn und ihrem breiten fachlichen Hintergrund ist sie die perfekte Wahl für die Leitung von MSD in Deutschland", sagt Susanne Fiedler bei der Staffelstabübergabe. Fiedler bleibt in ihrer neuen internationalen Funktion als President Europe & Canada dem globalen Gesundheitsunternehmen MSD erhalten.

Pressekontakt:

Dr. Kathrin Schwabe, Director Communications, MSD Sharp & Dohme GmbH,

kathrin.schwabe@msd.de, +49 89 4561 1540

Original-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell