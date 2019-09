Messe Berlin GmbH

ITB Berlin 2020: eTravel World startet Call for Papers

Berlin (ots)

Weltgrößte Reisemesse sucht Expertenvorträge für den Bereich Travel Technology bis 31. Oktober 2019

Experten für Travel Technology bietet die kommende ITB Berlin wieder ein erstklassiges Publikum. Für Vorträge im Rahmen der eTravel World vom 4. bis 7. März 2020 sucht die weltweit führende Reisemesse richtungsweisende digitale Lösungen in der Touristik. Bewerbungen für einen der begehrten Speaker-Plätze sind bis 31. Oktober 2019 möglich. Als Teil des ITB Berlin-Kongresses und mit über 10.000 Besuchern gehört die eTravel World zu den größten Travel Tech-Veranstaltungen der Welt.

Die ITB Berlin lädt dazu ein, Vorschläge zu Panel- und Vortragsthemen mit klarem Best Practice-Bezug sowie Erfahrungsberichte und Learnings insbesondere zu digitalem Marketing, eCommerce, Data, Social Media und Content als auch Tech-Trends und Innovationen einzureichen. Gesucht werden außerdem Antworten auf die Schwachstellen neuer Technologien sowie auf aktuelle Phänomene, wie Diversität in der KI Entwicklung und Overtourism: Wie können selbstlernende Systeme optimiert werden, wie organisiert man die Ansprache von wachsender mobiler, aber auch traditionell buchenden Zielgruppen oder was sind intelligente Lösungen für den Massentourismus.

Nach der erfolgreichen Premiere von "Technology, Tours & Activities" (TTA) im vergangenen Jahr, bietet die ITB Berlin 2020 dem am stärksten wachsenden Branchensegment wieder eine große Bühne. Experten sind aufgerufen, sich für das TTA Forum am Mittwoch, 4. März 2020, mit Panel- und Vortragsideen zu bewerben. Dies können Fallbeispiele sein, auch aus Nischenbereichen wie Event und Festival. Weitere Themen sind der Blick in die Zukunft von In-Destination Services angesichts der wachsenden Tendenz zur mobilen Buchung bei Touren sowie Marketing- und Distributionsstrategien.

Branchenwissen aus der Hospitality-Branche steht im Fokus des 3. Hospitality Tech Forums am Donnerstag, 5. März 2020. Geplant sind Sessions zu den Themen direkte Buchungen vs. Onlineportale/OTA, Revenue Management, Trends der Distributionslandschaft - Smart Hotels sowie Erfolge und Probleme aus Sicht von Hoteliers.

Auch Start-ups und Investoren haben auf der eTravel World die Gelegenheit, einem internationalen Fachpublikum ihre Innovationen und Ideen zu präsentieren. Für den täglichen eTravel Start-up Track können Interessierte ihre Vorschläge einreichen. Relevante Themen sind hier Geschäftsentwicklungen, Empfehlungen für Neugründer, Finanzierung, Exit-Strategien, Recruiting sowie Konzepte für aktuelle Herausforderungen im Tourismus wie Nachhaltigkeit und Overtourism. Dabei kommen Präsentationen, die auch über "trials and errors" berichten, in die engere Wahl.

Informationen zum Call for Papers und Bewerbungen online unter: www.itb-berlin.de/etravel.

Vorschläge können bis zum 31. Oktober 2019 per Online-Anmeldeformular eingereicht werden unter: etravel@itb-berlin.de.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

