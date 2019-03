Messe Berlin GmbH

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eröffnet ITB Berlin 2019

Berlin (ots)

Offizielle Eröffnungsfeier am 5. März 2019 mit großen Namen aus Politik und Touristik - Zum Auftakt der weltweit größten Reisemesse zündet das ITB Berlin Partnerland Malaysia ein buntes Feuerwerk traditioneller Tänze und Musik

Prominentes Aufgebot zur Eröffnungsfeier der ITB Berlin: In diesem Jahr wird die weltweit führenden Reisemesse durch Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, eröffnet.

Bundesminister Altmaier: "Überall auf der Welt und so auch in Deutschland, schafft Tourismus Arbeitsplätze und leistet einen großen Beitrag zur Wertschöpfung unseres Landes. Von einer nachhaltigen Tourismusentwicklung profitiert nicht nur die Wirtschaft, sondern sie kann die Lebensqualität aller Menschen verbessern. Gute Rahmenbedingungen für den Tourismus sind für uns daher ein wichtiges wirtschaftspolitisches Anliegen."

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Vorabend des ersten Messetages, am 5. März 2019, stimmen außerdem Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller die rund 3.000 geladenen Gäste aus aller Welt auf die diesjährige ITB Berlin ein. Aus der Reiseindustrie haben sich mit Dr. Michael Frenzel, Präsident Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft e.V. (BTW) und Zurab Pololikashvili, Generalsekretär World Tourism Organization (UNWTO) ebenfalls namhafte Vertreter angekündigt. Das diesjährige ITB Berlin Partnerland stellt S.E. Datuk Mohamaddin bin Ketapi, Minister of Tourism, Arts and Culture of Malaysia vor und gibt den Startschuss zu einer prachtvollen Show mit traditionellen Tänzen und traditioneller Musik aus Malaysia.

Tänzer, Sänger und Musiker nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die kulturelle und ethnische Vielfalt des südostasiatischen Landes. "Colours of Malaysia" ist das Motto der Bühnenschau. Künstler aus Malaysia zeigen die Einflüsse der malaiischen, chinesischen, indischen und europäischen Kultur in farbenprächtigen Darbietungen. Untermalt von Gamelan-Musik begrüßen die Tänzer die Ankunft von Würdenträgern und die höchsten Herrscher als Zeichen des Respekts. Eine große Bedeutung als Danksagungszeremonie hat der überlieferte Tanz der indigenen Bevölkerung Malaysias "Sewang". Aus dem 7. Jahrhundert stammt die Kampfkunst "Silat". Sie symbolisiert die Stärke der malaiischen Gemeinschaft. Von der Kultur und dem Leben der Menschen auf Borneo erzählen Tänze aus Sarawak und Sabah, begleitet von uralten Musikinstrumenten. Geprägt wurden die Tanz- und Musikstile Malaysias ebenso von Händlern aus Indien, China und den arabischen Ländern. Zum Abschluss werden in einer Folklore-Performance noch einmal die Schönheit der Volksmusik und Tänze dargestellt. Die Show endet mit dem Song "Malaysia Truly Asia", in dem Malaysia als ein multikulturelles Land mit einzigartiger Vielfalt beschrieben wird.

Pressekontakt:

ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:

Julia Sonnemann

PR Manager

T: +49 30 3038-2269

julia.sonnemann@messe-berlin.de

www.messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell