Berlin Travel Festival: Inspirierend, bunt und vielfältig

Offizielle Partnerveranstaltung der ITB Berlin - Travel Different: Auf dem Berlin Travel Festival vom 8. bis 10. März 2019 trifft sich eine neue Generation von Reisenden - Über 130 Aussteller und mehr als 140 Events in der Arena Berlin

Neue Perspektiven für den Tourismus von heute: Unter dem Motto "Travel Different" geht das Berlin Travel Festival vom 8. bis 10. März 2019 in der Arena Berlin in die zweite Runde. Auf der offiziellen Partnerveranstaltung der ITB Berlin präsentieren über 130 Aussteller ihre neuesten Produkte für Individualreisende, Familien-Urlauber und Abenteurer. Zum Auftakt des Festivals findet am 8. März die Konferenz "Shop Shift - A Trend Lab for Creative Minds" statt. Internationale Experten wie Patrick Whyte (Skift), Holly Friend (The Future Laboratory), Nicole Srock.Stanley (dan pearlman), Ayhan Yuruk (#SHOWROOMING), Wolf Jochen Schulte-Hillen (SH Selection), Steven Boylan (TimeRiftTours) sowie Michael Wolff (wolowo) diskutieren die Zukunft des Reiseeinzelhandels.

Zu den Ausstellern gehören Destinationen, Unterkünfte, Firmen aus dem Bereich Ausrüstung und Mobilität, Publikationen, Reiseberater, Apps und Start-ups. Unter den Destinationen finden sich internationale Ziele wie Australien, Aserbaidschan und Nicaragua. Den Bereich Mobilität vertreten Mercedes-Benz, roadsurfer und GoEuro. Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten präsentieren BoutiqueHomes, UNYCU Hotels & Locations, B4 Beach Club Tanzania und Ecocapsule. Campingliebhaber finden bei PiNCAMP Powered by ADAC jede Menge Inspiration. Informationen aus erster Hand gibt es bei den Reiseberatungsprofis G Adventure, STA Travel und Unplanned. In Sachen Reise-Equipment berät Heimplanet. Foto Meyer ist mit Nikon, Panasonic, Sony, Fuji Film und Polaroid vertreten.

Das Bühnenprogramm bietet einen Mix aus Vorträgen, Workshops, Master Classes und Film Screenings. Die Themen sind bunt gemischt: Über 150 Speaker und Reiseprofis teilen ihr Wissen, ihre Begeisterung und ihre Expertise. Sie erzählen Geschichten von außergewöhnlichen Abenteuern, reflektieren Reisetrends, eröffnen Diskussionen über einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt, enthüllen Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und zur Reisefotografie. Ebenso gibt es Vorträge zu Persönlichkeitsentwicklung, Karriere in der Branche und digitalem Nomadentum. Unter anderem erzählt Simon Messner von seiner Leidenschaft für die Berge, die er mit seinem Vater, dem Extrembergsteiger Reinhold Messner, teilt und der Abenteurer Matias Corea berichtet von seinem Motorradtrip von Brooklyn nach Feuerland.

Über das Berlin Travel Festival

Das Berlin Travel Festival ist ein einzigartiges Format, das neugierigen Abenteurern neue Reiseperspektiven eröffnet. Das von der I LOVE TRAVEL GmbH in Kooperation mit der ITB Berlin organisierte, dreitägige Festival vereint Menschen, Geschichten, Produkte und Marken mit dem gemeinsamen Ziel, die zukünftige Reiseplanung mit sozialem und ökologischem Bewusstsein anzugehen.

Veranstaltungsort Arena Berlin Eichenstraße 4 12435 Berlin

Termine & Öffnungszeiten 8. März: 12-19 Uhr 9.-10. März: 10-19 Uhr

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus 186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000 Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

