Digitalität und "Faktor Mensch" im Fokus des ITB MICE Forums 2019

Aktuelle Trends und Strategien für die Zukunft beim internationalen Branchentreff für Event-Manager auf der führenden Reisemesse der Welt -Topthema: Welche Rolle spielen analoge Touchpoints im Zeitalter der digitalen Revolution - Neu: MICE-Forum an zwei Tagen und erstmals in eigener Halle zusammen mit Business Travel

Gebündelte Kompetenz und das Thema "Faktor Mensch" auf dem ITB MICE Forum: Ausgewiesene Experten der Branche wie zum Beispiel Nicole Brandes Intl. Management Coach, Autorin und Partnerin des Zukunftsinstituts und Felix Rundel, Head of Programmes and International Development, Falling Walls Foundation, gehen unter anderem der Frage nach, wie die Akteure der Meeting- und Eventbranche zukünftig so agieren können, dass die Ressourcen Kreativität und Know-how an Wert gewinnen. Zudem rücken auf der ITB Berlin vom 6. bis 10. März 2019 MICE und Business Travel Management enger zusammen. Erstmals findet das MICE Forum mit dem Business Travel Forum abwechselnd an zwei Tagen, Mittwoch, 6. März von 10.45 - 14.45 Uhr und Donnerstag 7. März 2019, von 15 - 17.45 Uhr unter dem gemeinsamen Dach der Halle 7.1a statt. Offizieller MICE-Partner ist der Verband der Veranstaltungsorganisatoren e.V. (VDVO).

Am Mittwoch, 6. März 21019 steht der Mensch im Mittelpunkt des ITB MICE Forums. Nach der Begrüßung durch Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender Verband der Veranstaltungsorganisatoren e. V., beleuchtet Nicole Brandes, Int. Management Coach, Autorin und Partnerin des Zukunftsinstituts das Thema "Digitalität & Humanität: Wie die digitale Transformation durch Visionäre, die den Mut haben Technologie zu nutzen und Menschen zu nützen, das menschliche Element immer wichtiger macht. Antworten auf die Frage "Participant Experience Design - Wie schaffen wir Meetings, die Menschen tiefer bewegen?" gibt Felix Rundel, Head of Programmes and International Development, Falling Walls Foundation. .Einen Blick hinter die Kulissen Europas verrücktester Unternehmensveranstaltung PIRATE Summit wirft Till Ohrmann, Mitgründer und Geschäftsführer von PIRATE.global sowie Geschäftsführer Startup SAFARI bei seinem Vortrag "Meaningful Connections & Events". Dass nur die effiziente und zielgerichtete Verknüpfung von Event und digitaler Kommunikation zum Erfolg führen, um Mensch und Marke zusammenzubringen, veranschaulicht Detlef Wintzen, Geschäftsführender Gesellschafter, insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH in seinem Referat "Live goes digital - Digital goes Live".

Der zweite Tag, Donnerstag, 7. März 2019, beschäftigt sich inhaltlich mit der Zukunft der Event-Branche. Doreen Biskup, stellvertretende Vorstandsvorsitzende Verband der Veranstaltungsorganisatoren e. V., spricht zum Thema "Das Eventmanager-Ecosystem - wie der Eventmanager zukünftig arbeiten wird". Im Anschluss gibt Guido Mamczur, Markenstratege, Gastprofessor und Buchautor sowie Geschäftsführer D'art Design Gruppe mit seinen Ausführungen "Schütze mich vor dem, was ich will: die digitale Ernährung" wertvolle Ratschläge, wie man Themen kommuniziert, anstatt gedankenlos jeden digitalen Trend zu verfolgen.Abgeschlossen wird der Fachkongress mit einem Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Wünsch, Gründungsrektor der SRH Hochschule der populären Künste (hdpk), bei dem sich alles um "Erleben - und erleben lassen. Vom Trend zum Erlebnis" dreht.

Internationales Networking bei MICE Hub und MICE Night

Regelmäßiger Treffpunkt der führenden Branchenvertreter und Aussteller rund um die Themen Meetings, Incentives, Conventions und Events ist der MICE Hub. Vom 6. bis 8. März 2019 präsentieren sich in Halle 7.1a am Messestand 200 mehr als 20 Premium-Aussteller zum Themenfeld MICE.Zum Abschluss des ITB MICE Forums lädt die ITB Berlin zusammen mit dem VDVO am 7. März 2019 zur zweiten offiziellen ITB MICE Night ein. Gastgeber ist der International Club Berlin, der von der Messe bequem zu Fuß erreichbar ist.

