Service-Niveau von Autovermietern an deutschen Flughäfen sehr gut

- Deutsche Kunden sind mit dem Service von Autovermietern an deutschen Flughäfen im Allgemeinen sehr zufrieden

- billiger-mietwagen.de zeichnet die besten Autovermieter mit Plakette aus

Trotz des Marktaustritts von Air Berlin bleiben deutsche Kunden ihren Flughäfen treu. Somit ist auch die Mietwagen-Nachfrage an deutschen Flughäfen weiterhin groß. Natürlich ist das nicht allein den Fluggästen zu verdanken: Durch die teilweise günstigeren Preise lohnt sich eine Anmietung vom Flughafen aus auch für Anwohner. Doch sind die Kunden von Mietwagenanbietern an deutschen Flughäfen auch mit dem Service zufrieden? Das Vergleichsportal billiger-mietwagen.de hat rund 10.000 Bewertungen von Kunden, die ihren Mietwagen an einem deutschen Flughafen gebucht haben, ausgewertet, um genau das herauszufinden. Das Ergebnis: Im Allgemeinen sind deutsche Kunden mit dem Service von Autovermietern an ihren Flughäfen sehr zufrieden.

Die Auswertung basiert auf Bewertungen, die Kunden von billiger-mietwagen.de nach ihrer Anmietung abgeben können. Dabei beurteilen sie jeweils den Service vor Ort, die Schnelligkeit der Abwicklung und den Zustand des Mietwagens. Mietwagenanbieter, deren Durchschnittswerte bei 4,7 von 5 Sternen lagen, bekamen von billiger-mietwagen.de für die entsprechende Kategorie ein "exzellent", für eine Mindestbewertung von 4,25 von 5 Sternen gab es ein "sehr gut". So erhielten Europcar am Flughafen München und Enterprise am Flughafen Düsseldorf exzellente Kundenbewertungen für den Zustand der Mietwagen. Exzellent ist bei Enterprise auch der Service vor Ort am Flughafen Köln/Bonn. Mit "sehr gut" schnitt Europcar am Frankfurter Flughafen in allen drei Kategorien ab. Daneben überzeugten beispielsweise die Vermieter Enterprise und Avis sowohl am Frankfurter als auch am Münchener Flughafen mit ihrer "sehr guten" Mietwagen-Flotte. Am Flughafen Nürnberg wird dagegen der Vermieter Hertz für die schnelle Abwicklung und den Service vor Ort mit "sehr gut" gelobt.

Alle Mietwagenanbieter deutscher Flughäfen, die in mindestens einer der drei Kategorien ein "sehr gut" oder sogar ein "exzellent" erreichten, erhielten von billiger-mietwagen.de einen Aufsteller für den Schalter mit dem entsprechenden Kundenurteil. "Wir freuen uns, dass an den Mietwagenschaltern deutscher Flughäfen ein konstant gutes Service-Niveau herrscht", erklärt Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de, "denn an anderen Zielen, unter anderem am Mittelmeer, gibt es deutlich mehr Unterschiede beim Service und damit auch mehr Reklamationen." (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 Jahren Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Für seinen Service kürte die Studie Service-Champions billliger-mietwagen.de 2017 als Branchengewinner unter den Vergleichsportalen für Mietwagen. Im Jahr 2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".

