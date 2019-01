Grüne Woche Aktuell - 18. Januar 2019

Messe Berlin GmbH

- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - Medienereignis Eröffnungsrundgang Grüne Woche - Eröffnungsfeier: Partnerland Finnland weckt Lust auf Genuss - Bundesminister Müller und Toni Garrn starten Kampagne gegen Kinderarbeit - #Lebensministerium: Darf es etwas weniger sein? - Veganer Burger - vorab auf der Grünen Woche kosten - Verbraucherzentrale Bundesverband: Was gesund klingt, muss nicht gesund sein - F.R.A.N.Z.: Schon nach zwei Jahren mehr Feldvögel

Jagdverband schlägt Alarm - Immer weniger Rebhühner in Deutschland

- Aus aller Welt - 95 Aussteller präsentieren die kulinarische Vielfalt Norwegens - Georgien, das Land mit den ältesten Weinsorten der Welt - Piroggen mit Quark oder Brimsen aus der Slowakischen Republik - Aus deutschen Regionen - Gurken mit Eichenblättern und Unkraut-Sirup aus Brandenburg - Baden-Württemberg: Kochend Schwäbisch lernen auf der Grünen Woche - Schleswig-Holstein: Virtuelle Ausflüge in die Milchproduktion - Vorschau Veranstaltungen am Samstag, 19. Januar - Pressetermine am Samstag, 19. Januar

