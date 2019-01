Messe Berlin GmbH

Vorläufiges Fazit: Besucherzuwachs bei der Panorama Berlin

Kurz vor Toresschluss ziehen die Veranstalter der Modemesse Panorama Berlin ein positives vorläufiges Fazit.

Jörg Wichmann, CEO Panorama Berlin: "Wir haben bereits am ersten Messetag einen außergewöhnlichen Besucheransturm verzeichnet, der sich auch am zweiten Messetag fortgesetzt und für volle Hallen gesorgt hat. Als Fazit können wir entgegen dem Trend einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Wir haben als Innovationstreiber verstärkt Brands mit einer starken Message in den Fokus gerückt und Bestandsmarken und Newcomer spannend kombiniert. Über hochkarätige Vorträge und eine Vielzahl an Events haben wir einen Wissenstransfer und Inspirationen angeboten, die dem Handel Lösungen für die Zukunft bieten. Die Botschaft ist im Handel angekommen und der Informationsbedarf der Händler ist groß, das sehen wir an der hervorragenden Besucherresonanz. Unsere konzeptionelle Neuausrichtung hat sich bewährt. Wir haben ein starkes Feedback von unseren Ausstellern in allen Segmenten erhalten, die sich sehr positiv über die Kundenfrequenz und den intensiven Austausch mit den Händlern geäußert haben. Alle wichtigen Key Accounts waren da - ein gelungener Auftakt in die Saison."

Auf der Modemesse Panorama Berlin präsentierten vom 15. bis 17. Januar 2019 unter dem Motto "Panorama Expedition" rund 600 Brands die Kollektionen der Herbst / Winter 2019 Saison. Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.

