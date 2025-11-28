PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Abstimmung zum Rentenpaket verschieben

Berlin (ots)

"Der vorgelegte Entwurf eines Begleittextes zum Rentenpaket reicht nicht aus. Ich habe kein Vertrauen, dass die Regierungsparteien später noch die Kraft haben, gemeinsam echte Reformen des Rentensystems zu beschließen. Wenn das Rentenpaket erstmal beschlossen ist, ist "der Drops gelutscht". Der Antrag enthält nur vage Versprechen von Reformschritten, die man schon längst in den Koalitionsverhandlungen hätte vereinbaren müssen. Die Reihenfolge ist falsch. Erst muss die Rentenkommission tagen und danach kann man dann ein konkretes Rentenpaket verabschieden. Die Abstimmung zum vorliegenden Rentenpaket sollte verschoben werden.", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zum Rentenpaket.

Jandura betont: "Wir müssen uns in Deutschland endlich den Realitäten stellen. Jede Form der vorgezogenen Rente muss konsequent an die demografischen Fakten angepasst werden. Statt immer neue Ausnahmen zu schaffen, brauchen wir mehr Erwerbsbeteiligung und längere Lebensarbeitszeiten. Auch die ständige Ausweitung der Mütterrente ist nicht finanzierbar, muss beendet werden und hilft auch den Bedürftigen nicht."

"Seit Jahren fehlten Politikern der Mut und die Konsequenz, die offensichtlichen strukturellen Probleme des Rentensystems anzupacken. Die zusätzlichen Kosten, die hier auf uns zukommen, belasten den Bundeshaushalt bis 2050 mit etwa 480 Milliarden Euro. Unsere Rentenkonstruktion ist in ihrer heutigen Form nicht mehr tragfähig. Das hat mit Generationengerechtigkeit nichts mehr zu tun. Das weiß jeder - aber niemand handelt. Ohne Kurskorrektur wird die Rentenlast der Zukunft unbezahlbar.", so Jandura abschließend.

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Alle Storys Alle
  • 20.11.2025 – 09:53

    EUDR: Schritt in die richtige Richtung

    Berlin (ots) - "Die Annahme des deutschen EUDR-Änderungsantrags ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dafür haben wir lange gekämpft. Die neuen Regelungen entlasten vor allem uns kleine, nachgelagerte Händler von immer mehr Bürokratie. Bürokratie ist immer noch auf Platz 1 der Belastungen der deutschen Unternehmer. Das Parlament muss diese Regelungen jetzt so annehmen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:35

    EU-Parlament setzt richtiges Signal für Bürokratieabbau

    Berlin (ots) - "Wir begrüßen die Entscheidung in Brüssel als wichtiges Signal für die Wirtschaft. Das ist ein überfälliger Durchbruch in die richtige Richtung zur Bürokratieentlastung. Dennoch bleibt die Flut unnötiger Fragebögen für Unternehmen außerhalb des Anwendungsbereichs ein Problem. Wenn Bürokratieabbau wirklich wirken soll, darf Europa die Verantwortung nicht nach unten delegieren", fordert Dr. Dirk ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:18

    Rentenpaket nicht nur eine Belastung, sondern eine Zumutung

    Berlin (ots) - "Dieses Rentenpaket ist nicht nur eine Belastung, es ist eine Zumutung. Die Pläne der Bundesarbeitsministerin überschreiten die Grenze des Koalitionsvertrags. Für den Bundeshaushalt sind dies laut ifo-Institut jährliche Zusatzkosten in Höhe von bis zu 15 Mrd. Euro. Die Zeche zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmen und vor allem die junge Generation. Das hat mit Respekt oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren