PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Presse-Einladung zum Lieferkettentag 2025 am 8. Oktober

Berlin (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter dem Motto "Daten, Märkte, Wandel im Epochenbruch" laden BGA, BME und MITTELSTANDSVERBUND herzlich zum Lieferkettentag 2025 ein:

Wann: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 10:30 - 16:00 Uhr

Wo: Verbändehaus Handel, Dienstleistung, Tourismus, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin

Globale Lieferketten stehen unter massivem Druck - Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Fragmentierung prägen den aktuellen Epochenbruch. Der Lieferkettentag 2025 beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel, wie Datenströme, Marktmechanismen und Geschäftsmodelle sich im Kontext geoökonomischer Spannungen verändern - und welche Antworten Politik und Wirtschaft jetzt geben müssen.

Es sprechen u. a.:

  • Serap Güler, MdB, Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen
  • Tilman Kuban, MdB, Mitglied des Wirtschafts- und EU-Ausschusses
  • Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DEKA-Bank
  • Georg Pietsch, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
  • Ole Behrens-Carlsson, Chief Growth Officer, Nortal Gruppe
  • Uffe Grøn-Sørensen, Leiter Politik & Ökonomie, Königlich Dänische Botschaft, Berlin

Weitere Programminfos finden Sie unter: deutscher-lieferkettentag.de

Bitte akkreditieren Sie sich bei: presse@bga.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Weitere Storys: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Alle Storys Alle
  • 30.09.2025 – 12:12

    Befreiung aus dem Würgegriff der Regulierung

    Berlin (ots) - "Die dramatischen Zahlen aus der Wirtschaft sprechen eine klare Sprache: Wir brauchen spürbare Entlastungen. Wenn die Bundesregierung jetzt den Bürokratieabbau konkret angeht, hat sie unsere vollste Unterstützung. Wir müssen komplexe Regulierungen vereinfachen und die Potenziale der Digitalisierung richtig nutzen. Wir alle wissen, dass es nicht reicht, nur über Bürokratieabbau zu reden. Unsere ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:09

    Mittelstand fordert mutige Vision für die Verkehrsinfrastruktur

    Berlin (ots) - Auf der LOAD-Konferenz standen die Zukunftsthemen der Logistik und Mobilität im Mittelpunkt. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutierten über die Herausforderungen, die den Verkehrssektor in den kommenden Jahren prägen werden - und wie sie bewältigt werden können. Die Veranstaltung wurde vom BGA gemeinsam mit dem DSLV Bundesverband Spedition und Logistik ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:04

    Endlich ein Schritt in die richtige Richtung

    Berlin (ots) - "Die angekündigte Aussetzung der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) lässt uns alle aufatmen. Dies wäre ein wichtiges Signal in so herausfordernden Zeiten: Brüssel hört die Nöte des Mittelstandes. Ich hoffe, dass die Zustimmung durch Parlament und Rat nur Formsache ist. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, jetzt muss diese Verordnung auch inhaltlich sinnvoll überarbeitet werden" fordert Dr. Dirk ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren