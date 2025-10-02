BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
Presse-Einladung zum Lieferkettentag 2025 am 8. Oktober
Berlin (ots)
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter dem Motto "Daten, Märkte, Wandel im Epochenbruch" laden BGA, BME und MITTELSTANDSVERBUND herzlich zum Lieferkettentag 2025 ein:
Wann: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 10:30 - 16:00 Uhr
Wo: Verbändehaus Handel, Dienstleistung, Tourismus, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
Globale Lieferketten stehen unter massivem Druck - Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Fragmentierung prägen den aktuellen Epochenbruch. Der Lieferkettentag 2025 beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel, wie Datenströme, Marktmechanismen und Geschäftsmodelle sich im Kontext geoökonomischer Spannungen verändern - und welche Antworten Politik und Wirtschaft jetzt geben müssen.
Es sprechen u. a.:
- Serap Güler, MdB, Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen
- Tilman Kuban, MdB, Mitglied des Wirtschafts- und EU-Ausschusses
- Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DEKA-Bank
- Georg Pietsch, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
- Ole Behrens-Carlsson, Chief Growth Officer, Nortal Gruppe
- Uffe Grøn-Sørensen, Leiter Politik & Ökonomie, Königlich Dänische Botschaft, Berlin
Weitere Programminfos finden Sie unter: deutscher-lieferkettentag.de
Bitte akkreditieren Sie sich bei: presse@bga.de
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell