Presse-Einladung zum Lieferkettentag 2025 am 8. Oktober

unter dem Motto "Daten, Märkte, Wandel im Epochenbruch" laden BGA, BME und MITTELSTANDSVERBUND herzlich zum Lieferkettentag 2025 ein:

Wann: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 10:30 - 16:00 Uhr

Wo: Verbändehaus Handel, Dienstleistung, Tourismus, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin

Globale Lieferketten stehen unter massivem Druck - Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Fragmentierung prägen den aktuellen Epochenbruch. Der Lieferkettentag 2025 beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel, wie Datenströme, Marktmechanismen und Geschäftsmodelle sich im Kontext geoökonomischer Spannungen verändern - und welche Antworten Politik und Wirtschaft jetzt geben müssen.

Es sprechen u. a.:

Serap Güler, MdB, Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen

Tilman Kuban, MdB, Mitglied des Wirtschafts- und EU-Ausschusses

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DEKA-Bank

Georg Pietsch, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Ole Behrens-Carlsson, Chief Growth Officer, Nortal Gruppe

Uffe Grøn-Sørensen, Leiter Politik & Ökonomie, Königlich Dänische Botschaft, Berlin

Weitere Programminfos finden Sie unter: deutscher-lieferkettentag.de

Bitte akkreditieren Sie sich bei: presse@bga.de

