BGA: Außenhandel startet mit Schwung in Richtung Jahresende

Berlin (ots) - "Der deutsche Außenhandel startet mit viel Schwung auch ins vierte Quartal. Die gute konjunkturelle Lage in Deutschland, in der EU, aber auch weltweit unterstützt diese Entwicklung. Die deutschen Importe sind bisher sogar konsequent stärker gestiegen als die Exporte. Hier kam der stärkste Impuls vor allem aus den EU-Ländern. Ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig Europa für die deutsche Wirtschaft ist. Wir sehen daher die Einigung, die in der ersten Verhandlungsphase um den BREXIT erzielt wurde, mit großer Erleichterung." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für Oktober 2017 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 108 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 6,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 89,1 Milliarden Euro sind die deutschen Importe erneut stärker gestiegen, im Vorjahresvergleich um 8,3 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 18,9 Milliarden Euro ab.

"Die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen mit Großbritannien im kommenden Jahr werden aber mit Sicherheit mindestens genauso schwierig. Eine mögliche Lösung könnte ein Abkommen auf Basis von CETA sein. Was wir nach wie vor vermissen, ist eine klare Positionierung von Großbritannien, wie man sich die zukünftigen Beziehungen vorstellt. Immerhin ist Großbritannien unser drittwichtigster europäischer Handelspartner. Wir in der EU müssen aber darauf achten, dass wir auch weiterhin so geschlossen wie möglich auftreten", so Bingmann abschließend.

52, Berlin, 8. Dezember 2017

