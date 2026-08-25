NDR Norddeutscher Rundfunk

Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: NDR setzt auf Dialog mit dem Publikum

Hamburg (ots)

Am 20. September wählen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Der NDR begleitet die Wahl mit umfassender Berichterstattung und setzt dabei auf den direkten Austausch mit dem Publikum. In verschiedenen Dialogformaten können Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Fragen, Erwartungen und Perspektiven einbringen und mit Journalistinnen und Journalisten des NDR ins Gespräch kommen.

NDR Info im Dialog: „Transparent machen, wie über die MV-Wahl berichtet wird“

Donnerstag, 27. August, ab 17.30 Uhr, digitale Veranstaltung

Wie entsteht die Berichterstattung in den Redaktionen in Hamburg und Schwerin vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern? Wie gelingt es, umfassend und vor allem ausgewogen zu berichten? Wie fließen die Perspektiven des Publikums in die Berichterstattung ein? Wie wählt die Redaktion Interviewpartnerinnen und -partner aus? Und wie bereiten sich die Moderatorinnen und Moderatoren auf solche Gespräche vor?

Am Donnerstag, 27. August, ab 17.30 Uhr lädt NDR Info zu einer digitalen Gesprächsrunde ein. Das Publikum kann Fragen zur Wahlberichterstattung stellen, Anregungen geben und Kritik äußern. Ziel der Dialogaktion ist es, die redaktionelle Arbeit des NDR rund um die Landtagswahl transparent zu machen.

Die Gesprächsrunde moderiert Christiane Uebing, Leiterin des NDR Info Radioprogramms. Mit dabei sind NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher, die Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern, Gordana Patett, Judith Greitsch aus dem Landesfunkhaus Schwerin, Dagmar Pepping als Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, NDR Info Programmplaner Oliver Christ und NDR Info Moderator Stefan Schlag.

Weitere Information zur Veranstaltung finden Sie hier: https://ots.de/7nZbFD

„Oha! Zwei Welten an einem Tisch“ zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Ab Mittwoch, 2. September, in der ARD Mediathek und auf YouTube @NDRInfo. Im NDR Fernsehen sind die Folgen ab dem 2. September immer mittwochs zu sehen, am 2. September um 22.30 Uhr, am 9. September um 23.00 Uhr und am 16. September um 22.15 Uhr

Anlässlich der Landtagswahl bringt NDR Info mit dem Dialogformat „Oha! Zwei Welten an einem Tisch“ Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern mit unterschiedlichen Lebenswelten und gegensätzlichen Meinungen miteinander ins Gespräch. In drei Folgen tauchen jeweils zwei einander bisher unbekannte Personen in den Alltag des Gegenübers ein, diskutieren kontroverse Themen und stellen sich der Frage: Halte ich diese andere Sichtweise aus?

NDR MV „Talk im Funkhaus“: Woher kommt der Schwung für die Wirtschaft in MV?

Dienstag, 8. September, ab 18.15 Uhr im NDR Landesfunkhaus in Schwerin und im Livestream auf ndr.de/talkimfunkhaus

Fachkräftemangel, hohe Energiekosten, Preisdruck und Bürokratie stellen die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern vor große Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen Digitalisierung und technologische Entwicklungen Chancen. Wie kann daraus neuer Schwung entstehen? Und was erwartet die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern von der Politik wenige Tage vor der Landtagswahl?

Darüber diskutieren am Dienstag, 8. September, Unternehmerinnen und Unternehmern aus Mecklenburg-Vorpommern, junge Fachkräfte und Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. Der „Talk im Funkhaus“ beginnt um 18.15 Uhr und wird live auf ndr.de/talkimfunkhaus übertragen. Einlass vor Ort ist ab 17.30 Uhr.

Moderiert wird die Veranstaltung von NDR 1 Radio MV Moderatorin Dörthe Graner und Nordmagazin-Moderator Stefan Leyh. Während der Diskussion haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen – im Publikum und über die NDR MV App. Das Thema Wirtschaft gehört laut aktuellem MV-Trend zu einem der wichtigsten politischen Themen für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, besonders mit Blick auf die anstehende Landtagswahl.

Hier können Sie sich für einen Platz im Publikum bewerben: https://ots.de/0EXez6

Die NDR Wahlberichterstattung

Der NDR berichtet vor, am und nach dem Wahltag umfassend über die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern – sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten zur Landtagswahl gibt es unter ndr.de/mvwahl.

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