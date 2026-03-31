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„KLAR“ geht weiter: „Zielscheibe Polizei: Pöbeln, Hass und Gewalt“

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Hamburg (ots)

Sendehinweis: Am 15. April 2026, 22 Uhr im NDR Fernsehen und im BR Fernsehen und ab nachmittags in der ARD Mediathek sowie den YouTube-Kanälen NDR Doku und BR24.

„Scheiß Bulle“, „Ich schlag Dich tot“, „Du gehörst verbrannt“ – Sätze, die sich Polizisten anhören mussten. Beschimpfungen gehören für Polizeikräfte zum Berufsalltag. Ob auf Streifenfahrt, im Einsatz bei Demonstrationen oder bei Fußballspielen: Diejenigen, die die Gesellschaft schützen sollen, werden oft selbst zur Zielscheibe von Aggressionen, längst nicht nur mit Worten.

In der ersten KLAR-Ausgabe 2026 mit dem Titel „Zielscheibe Polizei: Pöbeln, Hass und Gewalt“ sprechen Moderatorin Tanit Koch und ein NDR Reporterteam mit Polizeikräften über diese Seite ihres Alltags, von Respektlosigkeiten bis zu körperlichen Attacken. Experten warnen vor den Langzeitschäden der permanenten Belastung, auch durch vermeintlich harmlose Sprüche. „Das Gehirn kann gar nicht anders, als mit Alarm darauf zu reagieren“, sagt der Psychotherapeut Sven Steffes-Holländer, der seit 20 Jahren Polizistinnen und Polizisten behandelt, in der neuen Ausgabe KLAR. Für einige von ihnen führe der dauerhafte Stresszustand langfristig zu Depressionen, Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen.

Der Polizist Tobias Braatz aus Lübeck ist einer der Protagonisten der Reportage. Er musste nach einem Einsatz in die Notaufnahme, ein alkoholisierter Mann kugelte ihm die Schulter aus. Braatz war mehrere Monate dienstunfähig. Die Diagnose traf ihn hart, auch psychisch: „Von meinem inneren Auge war ich kurz davor zu sagen, ich bleibe für mein Leben lang irgendwie einarmig.“ Heute bildet Braatz junge Polizisten aus. Sein Ziel: Sie besser auf Gewalt im Einsatz vorbereiten.

Alle sechs neuen Folgen KLAR im NDR und BR Fernsehen

Das Reportage-Format „KLAR“ wird im Wechsel von NDR und BR produziert und im Wechsel von Tanit Koch und Julia Ruhs moderiert. Für 2026 sind insgesamt sechs Folgen geplant. Die aktuellen Themen und Sendedaten werden rechtzeitig angekündigt. Alle Folgen werden im NDR und BR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf den YouTube-Kanälen NDR Doku und BR24 zu sehen sein.

Die nächste Ausgabe von KLAR folgt am 29. April, produziert vom Bayerischen Rundfunk und moderiert von Julia Ruhs.

Fotos zu allen Folgen und den Moderatorinnen finden Sie auf ARD Foto.

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