Aufeinander zugehen, voneinander lernen: Praxislabor "Competence Center Young Audiences" für junge Menschen und Journalismus startet in Hamburg

Hamburg

Mit einem Praxislabor will die Nachrichtenkompetenz-Initiative #UseTheNews den Austausch zwischen Jugendlichen und dem Journalismus verbessern. Das Competence Center Young Audiences (CCYA) soll dazu beitragen, der Entfremdung zwischen den Informationsmedien und der durch die intensive Nutzung von Social Media geprägten nächsten Generation zu begegnen. Vorgesehen sind Pilotprojekte zwischen Medienpartnern und Schulklassen sowie Austauschformate im Rahmen der journalistischen Ausbildung oder der wissenschaftlichen Forschung.

Für das Praxislabor am Hamburger Medien-Campus Finkenau kooperiert #UseTheNews eng mit dem Bürgersender TIDE. Unterstützt wird das von Fiete Stegers geleitete Kompetenzzentrum zudem von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), der Hamburg Media School (HMS) sowie dem Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut (HBI). Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der HAW und Experte für Jugendmedien-Bildung hat Fiete Stegers den Aufbau von UseTheNews von Beginn an begleitet.

"Nachrichten- und Informationskompetenz ist eine Grundfertigkeit für den demokratischen Diskurs. Das Competence Center macht einerseits Kinder und Jugendliche mit dem Journalismus vertraut, zeigt aber andererseits, wie Journalismus sich und seine Angebote verändern muss, um für die nächste Generation relevant zu bleiben", betont der Hamburger Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda. Der Hamburger Senat ist Mit-Initiator von #UseTheNews.

Dabei sollen sich Jugendliche und Medienprofis im Kompetenzzentrum auf Augenhöhe begegnen. "Wir wollen den Schülerinnen und Schülern anbieten, Journalismus durch neue Formen des Mitmachens und Ausprobierens zu erleben", sagt Meinolf Ellers, Geschäftsführer der UseTheNews gGmbH.

Alexander Drechsel, Geschäftsführer von TIDE hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der beteiligten Medienpädagoginnen und Medienpädagogen hervor: "Je unübersichtlicher die Medienwelten werden, desto mehr braucht es authentische Vermittler, die Schüler in deren Lebenswelten adressieren und mit ihnen gemeinsam sowie mit Lehrkräften und Informationsanbietern selbstwirksame Angebote gestalten."

Namhafte Medienpartner planen das Kompetenzzentrum sowohl in der journalistischen Ausbildung wie in der redaktionellen Produktentwicklung zu nutzen.

"Unsere Redaktionen müssen die veränderte Mediennutzung der nachwachsenden Generation verstehen, wenn wir sie auch in Zukunft journalistisch erreichen wollen", betont Sonja Schwetje, Geschäftsführerin von RTL Nord und Mitglied im Kuratorium von #UseTheNews.

Cordula Schmitz, Chefredakteurin Digital des Hamburger Abendblatts, sieht neue Chancen für den Lokaljournalismus. "Regionale Medienmarken können auch bei den Jungen mit Vertrauenswürdigkeit und Nähe punkten. Aber die Jugendlichen erwarten zeitgemäße digitale Nutzererlebnisse. Hier erhoffen ich mir vom Kompetenzzentrum entscheidende Impulse."

Über UseTheNews:

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Weitere Infos zu #UseTheNews: www.usethenews.de

Über TIDE:

TIDE ist Hamburgs Bürger- und Ausbildungskanal. Seit 2004 gestalten Produzierende ehrenamtlich das Programm. Der Sender ist die Basis für eine breitaufgestellte Medienpädagogik: Neben schulischen und außerschulischen Medien-Workshops für Kinder und Jugendliche bietet TIDE Elternabende an, bildet MedienScouts an Hamburger Schulen aus und arbeitet eng mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung sowie mit Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zusammen.

