Herr Anwalt gewinnt 9:16-Award "Voice of Trust" - präsentiert von #UseTheNews und WeCreate

Mit aktuellen News zum Tod des Papstes, zum TikTok-Verbot in den USA oder zur Cannabis-Legalisierung erreicht Tim Hendrik Walter als "Herr Anwalt" über 7,1 Millionen Follower und knapp 400 Millionen Likes auf TikTok. Im Rahmen der 9:16 AWARDS ist der Content Creator mit dem diesjährigen Award "Voice of Trust" ausgezeichnet worden. Die Initiative #UseTheNews verlieh zusammen mit der Agentur 9:16 by WeCreate den Preis, um Creator zu ehren, die Nachrichten auf Social Media erfolgreich an ein junges Publikum vermitteln. Die feierliche Preisverleihung fand am 5. Mai im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg statt. Die Laudatio hielt Amelie Marie Weber, Redakteurin und Presenterin bei der tagesschau.

"Gemeinsam kommen wir der Wahrheit vielleicht ein bisschen näher", in seiner Dankesrede mahnt Tim Hendrik Walter (Herr Anwalt) vor einseitiger Informationsnutzung, betont die Bedeutung vielfältiger Perspektiven für eine reflektierte Meinungsbildung und ruft dazu auf, auch anderen Newsaccounts zu folgen.

"News Creator genießen ein hohes Vertrauen in ihrer Community und tragen damit eine besondere Verantwortung bei der Informationsvermittlung. Tim Hendrik Walter gelingt es, auf seinem Kanal 'Herr Anwalt' komplexe Themen verständlich aufzubereiten und dabei verantwortungsvoll mit seiner Reichweite umzugehen", sagt Vanessa Bitter von der Initiative #UseTheNews.

Tim Hendrik Walter setzte sich gegen rund 40 Content Creator durch, die für den Social Award nominiert wurden. In einem ersten Schritt hatte eine Jury bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des #UseTheNews-Partnernetzwerks und von WeCreate die Top 10 ausgewählt. Im Anschluss entschied das Voting der Öffentlichkeit und der 9:16 ACADEMY über den Gewinner.

"Herr Anwalt ist für seine Community DER verlässliche Ansprechpartner für aktuelle Nachrichten und Einordnungen. Er zeigt, wie man als Creator gut recherchiert und unaufgeregt junge Menschen mit News erreichen kann. Dabei ist ihm besonders wichtig, dass alle Userinnen und User mehrere Quellen haben, wenn sie sich informieren - andere Creator und Medienhäuser.", sagt Isabella David-Zagratzki, Head of Social Media bei der Tagesschau und Teil der #UseTheNews-Jury für den Award.

"Relevante, gut recherchierte und klug aufbereitete News im 9:16-Format gehören ausgezeichnet. Denn News Creator machen Nachrichten auf Augenhöhe verständlich. Mit ihrem Gespür für die Community bauen sie Vertrauen auf und tragen zur Meinungsbildung bei. Auch als SPIEGEL wissen wir, wie wichtig es ist, gerade junge Menschen mit verlässlichen Inhalten genau dort abzuholen, wo sie unterwegs sind", sagt Johanna Röhr, Ressortleiterin im Ressort Crossmedia des SPIEGEL und ebenfalls beteiligt an der Vorauswahl der Nominierten.

Die Creator wurden danach beurteilt, wie sie ihre Community mit gut recherchierten und faktenbasierten Informationen versorgen. Dabei wurde bewertet, wie sie komplexe Inhalte verständlich aufbereiten und ihre Quellen transparent machen. Entscheidend waren zudem die Relevanz und Aktualität der behandelten Themen sowie deren objektive Aufbereitung.

Unter die Top 10 schafften es neben dem Preisträger die Creator Nina Poppel (Nini erklärt Politik), Sally Lisa Starken, Alicia Joe, Elisabeth Koblitz, Alexander Prinz (Der Dunkle Parabelritter), Esra Karakaya (Karakaya Talks), Fabian Grischkat, Rezo und Désirée Flore (Desy).

Die Preisverleihung ist in voller Länge auf YouTube abrufbar (Voice of Trust-Award: 02:37:24)

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Weitere Infos zu #UseTheNews: www.usethenews.de

Über 9:16 by WeCreate

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. Dazu zählen vor allem TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen WeCreate heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien, Ibiza und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen.

Weitere Informationen zur Agentur unter www.wecreate.media.

