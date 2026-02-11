NDR Norddeutscher Rundfunk

Studio16 – NDR startet neues regionales YouTube-Format für junge Menschen in Norddeutschland

Mit „Studio16“ bündelt der NDR die Kompetenzen der sechzehn NDR Regionalstudios in einem Format für junge Menschen ab 30 Jahren in Norddeutschland.

Im Mittelpunkt stehen vielfältige regionale Geschichten, erzählt von jungen Reporterinnen und Reportern aus den 16 NDR Regionalstudios. Sie kennen ihre Regionen und sind nah dran an den alltäglichen Themen und Lebensrealitäten ihrer Generation. Studio16 zeigt, was Norddeutschland bewegt, modern erzählt und verständlich aufbereitet. So holt der NDR junge Menschen dort ab, wo sie Medien konsumieren, und bietet Orientierung bei komplexen Themen. Das Format wurde speziell für Youtube entwickelt.

Das Besondere: Das Studio ist der Norden selbst. Ob im Hamburger Hafen, auf dem Acker oder in der Feuerwehrwache – Studio16 ist dort, wo die Geschichten entstehen. Moderiert wird das Format im Wechsel von Anna Albrecht und Jonathan Doll. Die Redaktion für Studio16 liegt im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.

Folge 1 von Studio16 ist ab 11. Februar, 18 Uhr, auf dem NDR Info YouTube Kanal und in der ARD Mediathek zu sehen. Folge 2 ab 4. März, 18 Uhr.

Andrea Lütke, stellvertretende NDR Intendantin: „Studio16 zeigt, welche Themen in Norddeutschland für junge Menschen wichtig sind: modern erzählt, nah dran und relevant. Durch die Vernetzung unserer 16 Regionalstudios entsteht ein vielfältiger Blick auf Themen, die den Alltag vor Ort prägen und unsere Regionen lebendig machen.“

Wohnungsnot und Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr – Die Themen der ersten Folgen

In der ersten Folge Studio16 (ab 11. Februar) geht es um eine Frage, die sich aktuell viele junge Menschen stellen: Warum kann ich mir eigentlich kein Haus mehr leisten? Das Team hat mit Menschen in Rostock, Kiel und Hamburg darüber gesprochen, wie ihr Traum vom Eigenheim aussieht und ist in Weddel bei Braunschweig (Niedersachsen) der Frage nachgegangen, ob früher wirklich alles besser war. Warum sich beim Thema Hauskauf eigentlich gar nicht so viel, aber dann doch einige ganz entscheidende Dinge verändert haben, erzählt Jonathan Doll.

Wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr, das ist für viele selbstverständlich. Meistens ist es die Freiwillige Feuerwehr, die ausrückt. Anna Albrecht stellt in der zweiten Folge von Studio16 (ab 4. März) die Frage: Was passiert, wenn es brennt, aber niemand kommt? Viele Freiwillige Feuerwehren im Norden schlagen Alarm und die Gründe sind vielfältig. In Golm bei Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ist die Feuerwehrwache vollkommen marode und in Sierksdorf an der Ostsee (Schleswig-Holstein) wäre aus der Freiwilligkeit fast Pflicht geworden.

Zu den Hosts:

Anna Albrecht arbeitet für den NDR als Nachrichtenjournalistin und Moderatorin. Bekannt ist sie vor allem als Gesicht der tagesschau, wo sie online Nachrichten präsentiert und Inhalte einordnet. Mit ihren Videos erreicht sie viele Menschen, die das klassische Fernsehen gar nicht mehr kennen.

Jonathan Doll arbeitet als Journalist und Moderator für den MDR und NDR. Seit 2024 ist er beim MDR als Moderator bei MDR JUMP im Radio sowie für das Instagram-Format doll.zugehört tätig. Gemeinsam mit dem Programmbereich Gesellschaft hat er das Dialogformat 2 Welten 1 Tisch für die ARD Mediathek konzipiert und moderiert.

Weitere Informationen unter: https://story.ndr.de/studio16/index.html (Pressedossier)

Fotos der Hosts und Eindrücke aus den ersten Folgen finden Sie auf ARD Foto.

