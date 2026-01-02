NDR Norddeutscher Rundfunk

„Halbinsel“ von Kristine Bilkau ist Buch des Jahres im NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep.

„Halbinsel“ von Kristine Bilkau ist das Buch des Jahres 2025 der eat.READ.sleep. Community. In einer Online-Abstimmung konnten die Hörerinnen und Hörer des beliebten Bücherpodcast von NDR Kultur ihr Votum abgeben.

Auf Platz 2 landete „Der Gott des Waldes“ von Liz Moore, Platz 3 ging an „Wackelkontakt“ von Wolf Haas. Der Community Award wird zum ersten Mal in dieser Form vergeben und am 15. Januar im Rahmen einer Lesung an die Autorin überreicht.

„‘Halbinsel‘ haben wir in Folge 134 vorgestellt und es hat nicht nur uns begeistert, sondern wir haben sehr viele Zuschriften bekommen von Leserinnen und Lesern, die sagten, dass dieses Buch sie auf besondere Weise berührt habe“, sagt Jan Ehlert, einer der drei Podcasthosts. „Es ist ein Buch, das den Dialog zwischen den Generationen aufgreift und sehr sensibel auslotet, wie sich die Vorstellungen von einem gelungenen Leben unterscheiden“. Host Daniel Kaiser ergänzt: „Das ist ein Buch, das lange nachklingt. Kristine Bilkaus Ton ist so intensiv, dass er einen Resonanzraum schafft.“

Das Ergebnis der Abstimmung wird in der Neujahrsfolge des Podcasts am 2. Januar 2026 verkündet. Hier geht es zum Podcast: https://www.ardaudiothek.de/sendung/eat-read-sleep-buecher-fuer-dich/urn:ard:show:21785c45dc44e254/

Über eat.READ.sleep.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. gibt Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst; mittlerweile haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 100 eat.READ.sleep. Lesekreise gebildet. Im Podcast diskutieren die Hosts Jan Ehlert, Daniel Kaiser und Katharina Mahrenholtz seit mehr als fünf Jahren über Bestseller, stellen aktuelle Romane vor und präsentieren die All Time Favourites der Community. Egal ob Krimis, Klassiker, Fantasy, Science-Fiction, Kinder- und Jugendbücher, Urlaubsbücher, Gesellschafts- und Familienromane - hier hat jedes Buch seinen Platz. Auch kulinarisch (literarische Vorspeise!) wird etwas geboten und beim Quiz am Ende können alle ihr Buch-Wissen testen und Fun Facts für den nächsten Smalltalk mitnehmen.

