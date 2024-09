NDR Norddeutscher Rundfunk

Start des Naturfilmkinos in der "Botschaft der Wildtiere" in Hamburg - einmal im Monat mit NDR Produktionen

Die erfolgreichen NDR Naturdokumentationen kommen auf die große Leinwand: in Deutschlands erstem Naturfilmkino in der "Botschaft der Wildtiere" der Deutschen Wildtier Stiftung in Hamburg. Vom 11. September an laufen dort immer mittwochs um 19 Uhr ausgewählte Naturfilme - einmal im Monat sind es Produktionen des NDR. Im Anschluss stehen oft die Filmemacherinnen bzw. Filmemacher oder Mitarbeitende aus dem Natur- und Artenschutz der Deutschen Wildtier Stiftung für Fragen und Diskussionen bereit.

Rothirsche nehmen mit auf ihre Abenteuer

Der erste NDR Naturfilm wird am 18. September in der "Botschaft der Wildtiere" aufgeführt: "Das geheime Leben der Rothirsche" von Tierfilmer Axel Gebauer. Die Dokumentation zeigt auch bislang unbekannte Details aus dem Leben der Könige der Wälder in der abwechslungsreichen Landschaft der sächsischen und brandenburgischen Lausitz. Regisseur Axel Gebauer wird vor Ort sein und dem Publikum interessante Einblicke in seine Arbeit geben. Dr. Andreas Kinser, Leiter Natur- und Artenschutz bei der Deutschen Wildtier Stiftung, wird über aktuelle Herausforderungen für den Rothirsch in Deutschland sprechen.

Erstes Naturfilmfestival über die heimische Natur Europas

Ab Februar 2025 präsentiert das Naturfilmkino dann jeden Mittwoch die Wettbewerbsbeiträge aus der "Official Selection" der European Wildlife Film Awards. Dieser Naturfilm-Wettbewerb findet im kommenden Jahr zum ersten Mal statt. Es ist der einzige Filmpreis weltweit, der Europas Natur in den Fokus nimmt. Die mit bis zu 15.000 Euro dotierten Preise des Festivals werden in sechs Kategorien vergeben - Bester Europäischer Film: Tierwelt, Bester Europäischer Film: Biodiversität, Bester Europäischer Film: Naturschutz, Bester Kurzfilm, Beste Story und Publikumspreis. Diesen Publikumspreis stiftet der NDR - und wer ihn bekommt, bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Naturfilmkino, nachdem dort alle Beiträge gelaufen sind. Er wird erstmals im Februar 2026 verliehen.

Die "Botschaft der Wildtiere" ist ein Projekt der Deutschen Wildtier Stiftung. Sie besteht aus einer 2.200 Quadratmeter großen Dauerausstellung, einer Lernwerkstatt sowie dem ersten Naturfilmkino Deutschlands.

Botschaft der Wildtiere, Lucy-Borchardt-Str.2, 20457 Hamburg

Das aktuelle Programm des Naturfilmkinos und der NDR Naturfilm-Abende gibt es hier:

www.BotschaftderWildtiere.de/Kino

Mehr Informationen zu den European Wildlife Film Awards:

https://www.europeanwildlifefilmawards.eu

