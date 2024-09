NDR Norddeutscher Rundfunk

Junge Podcast-Talente gesucht! - Anmeldungen zum NDR Podclass Contest ab sofort möglich

Von der Idee bis zum fertigen Podcast: Schulklassen aus ganz Norddeutschland können wieder ihre Konzepte beim NDR "Podclass Contest" verwirklichen. Ab sofort können Lehrende Schulklassen, AGs und Projektgruppen für den Podclass Contest 2024/25 anmelden. Der Wettbewerb richtet sich an die achten und neunten Jahrgänge aller Schulformen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg.

Beim Podclass Contest setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Medium auseinander und entwickeln ihre eigenen Podcasts. Dafür erstellen die Teams nicht nur ein Konzept und das Skript für die erste Episode, sondern designen auch das Cover und produzieren Sound-Elemente.

NDR Podcast-Expertinnen und -Experten coachen die Teams in jeder Runde des Wettbewerbs. Mit den kreativen Konzepten gilt es dann die NDR Jury zu überzeugen. Der Gewinn: Die vier Sieger-Teams produzieren ihre erste Podcast Episode beim Norddeutschen Rundfunk in Schwerin, Kiel, Hannover und Hamburg.

Alle Infos zur Anmeldung: ndr.de/podclasscontest

Anmeldeschluss ist der 20. September

Das diesjährige Motto: "Generation Happy? Was gehört zu einem glücklichen Leben?"

Das Motto für den diesjährigen Podclass Contest lautet: "Generation Happy? Was gehört zu einem glücklichen Leben?" Die Schülerinnen und Schüler sollen sich aus ihrer Perspektive mit dem Thema Glück auseinandersetzten: Was braucht es aus ihrer Sicht, um glücklich zu sein? Welche Rolle spielen Familie, Freundeskreis und Follower? Was sind Glücks- oder vielleicht auch Unglücksbringer?

einfach.medien - das Medienkompetenz-Portal des NDR

Mit dem Wettbewerb will der NDR Schülerinnen und Schüler für das aktive und eigenständige Podcasting befähigen und motivieren. Er ist Teil des NDR Medienkompetenzprojekts einfach.medien, welches ganzjährig Workshops, Vorträge und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte anbietet. Weitere Infos unter ndr.de/einfachmedien.

