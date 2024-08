NDR Norddeutscher Rundfunk

Tag der Deutschen Einheit 2024: NDR mit JULI, Erlebnisfläche und Kinderprogramm

Hamburg (ots)

Schwerin lädt ein zur offiziellen Feier zum Tag der Deutschen Einheit. Mitten in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt dabei: der NDR mit einem Konzertabend, einer Erlebnisfläche am Marstall, den Stars aus der "Sesamstraße" und dem großen KiKA-Bühnenprogramm. An allen drei Tagen - von Mittwoch, 2. Oktober, bis Freitag, 4. Oktober - präsentiert der NDR ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Mitmachaktionen.

Konzertabend von NDR Mecklenburg-Vorpommern am Alten Garten

Auf der Bühne am Alten Garten präsentiert NDR Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch, 2. Oktober, mit dem Auftritt von JULI ein musikalisches Highlight. Vor genau 20 Jahren eroberte die Band mit ihren Hits "Perfekte Welle" und "Geile Zeit" die Charts - und löste damit einen Boom deutschsprachiger Musik aus. Mit Songs wie "Dieses Leben", "Elektrisches Gefühl" und "Insel" legte JULI in den folgenden Jahren nach. Im Frühjahr 2023 erschien ihr fünftes Studio-Album "Der Sommer ist vorbei". Im Jubiläumsjahr ihres Debüts holt NDR Mecklenburg-Vorpommern die Band nach Schwerin. Zuvor spielt die Billy Rock Partyband Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte - von "We Will Rock You" (Queen) über "99 Luftballons" (Nena) bis hin zu "Losing My Religion" (R.E.M.). Das Bühnenprogramm moderiert NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna. Im Anschluss an den Konzertabend gibt es eine Lichtshow am Schloss.

Ausprobieren, mitmachen, entdecken: Die NDR Erlebnisfläche am Marstall

An allen Veranstaltungstagen steht den Besucherinnen und Besuchern des Einheitsfestes die NDR Erlebnisfläche an der Marstallwiese offen. Unter anderem können sie sich dort mittels Greenscreen-Technik in einem virtuellen Motiv fotografieren lassen - etwa zusammen mit den Stars der "Sesamstraße" oder vor landesspezifischen Sehenswürdigkeiten - einen Hörfunk-Ü-Wagen entdecken oder sich sportlich austoben an einer Tischtennisplatte und einem Tischkicker. Mehrmals am Tag ist außerdem Mitmachen beim "MV-Spiel" angesagt. NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens führt durch das Spiel. Die jungen Gäste dürfen sich auf einen "Sesamstraßen"-Stand mit Bastelaktionen und Bingo für Kinder freuen - und auf Ernie und Bert: Die beiden Kult-Figuren sind täglich auf der Erlebnisfläche unterwegs. Unterstützung erhalten sie ab Donnerstag, 3. Oktober, von Kikaninchen und Bernd das Brot.

KiKA auf der Bühne am Alten Garten

Kikaninchen und Bernd das Brot sind auch am Freitag, 4. Oktober, dabei, wenn KiKA zu einem großen Bühnenprogramm einlädt. Spaß haben und Lachen sind bei der 90-minütigen Show garantiert. Beim KiKA-TanzAlarm wird darüber hinaus gesungen und getanzt. Auch Samson, der große zottelige Bär aus der "Sesamstraße", wird am 3. Oktober einen kurzen Auftritt auf der Bühne haben und u.a. über die neueste Staffel der beliebten Sendung plaudern, die am 7. Oktober im NDR Fernsehen und im KiKA startet.

Das NDR Mecklenburg-Vorpommern Bühnenprogramm am Alten Garten in der Übersicht:

Mittwoch, 2. Oktober

18.15 Uhr | Start Bühnenprogramm NDR MV mit Moderator Stefan Kuna

18.30 Uhr | Billy Rock Partyband

21.00 Uhr | JULI

ca. 22.45 Uhr | Lichtshow am Schloss

Termine: Mittwoch, 2. Oktober, bis Freitag, 4. Oktober, Am Marstall, Schwerin

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell