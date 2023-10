NDR Norddeutscher Rundfunk

1000. "NDR Talk Show": Die Gästeliste ist komplett

Sendetermin: Freitag. 13. Oktober, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen

Die "NDR Talk Show" hat ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht: Am Freitag, 13. Oktober, feiern Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen die 1000. Ausgabe. Jetzt ist die Gästeliste komplett. In der dem besonderen Anlass entsprechend rund 150 Minuten langen Sendung - statt der üblichen 120 - begrüßt das Moderationsteam in der Runde Quizmaster Günther Jauch, Schauspieler Florian David Fitz, Starkoch Tim Mälzer, Schauspieler Christoph Maria Herbst, Sängerin Ina Müller, die Comedians Carolin Kebekus und Mario Barth, die Artistin Lili Paul Roncalli sowie den Hamburger Popmusiker Bosse gemeinsam mit dem Hansemädchen Chor.

Die "NDR Talk Show" hat bundesweit durchschnittlich mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Erstausstrahlung im NDR Fernsehen und zeitgleich im hr Fernsehen. Dazu kommen inzwischen die Abrufe in der ARD Mediathek - von Januar bis September dieses Jahres waren es 3,6 Millionen. Im Laufe der 1000 Sendungen haben mehr als 80 Moderator*innen durch den Abend geführt. Heute gibt es zwei Moderations-Dreamteams: zum einen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, zum anderen Bettina Tietjen und Johannes Wimmer. Dazu kommt der junge Talk-Ableger "deep und deutlich".

Die Pressemappe zur 1000. "NDR Talk Show" finden Sie im NDR Presseportal ( https://www.ndr.de/der_ndr/presse/index.html).

