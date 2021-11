NDR Norddeutscher Rundfunk

Initiative gegen die Landflucht: Radio-Feature über einen Bürgermeister, der ein "Smart Village" plant

Sendetermin: Dienstag, 9. November 20.00 Uhr, NDR Kultur; bereits jetzt in der ARD Audiothek

Hamburg (ots)

So manch einer hätte längst aufgegeben - Marco Beckendorf nicht. Er ließ sich mit 32 Jahren zum Bürgermeister in der brandenburgischen Gemeinde Wiesenburg/Mark wählen, obwohl er weiß, dass derzeit viele Bürgermeister*innen das Handtuch werfen: überfordert, machtlos und angefeindet. Die Probleme vor Ort auf dem Land sind groß, die jungen Leute fast alle weggezogen. Arbeitsplätze sind Mangelware. Die Idee von Marco Beckendorf: Um die Abwanderung von Menschen in Städte zu stoppen, will er seine Gemeinde zu einem bundesweiten Modellprojekt machen. Im einstigen Wiesenburger Sägewerk soll Brandenburgs größter CoWorking-Space entstehen. Das Versprechen: ein Smart Village mit vielen digitalen Arbeitsplätzen. Die Gemeinde Wiesenburg/Mark kann auf Erfahrungen in Schleswig-Holstein aufbauen, wo 2017 die Genossenschaft CoWorkLand ins Leben gerufen wurde, die nun bundesweit Gründer unterstützt.

Autor Tomas Fitzel hat für das einstündige Radiofeature "Bürgermeister 2.0 - Vom Abbruch zum Aufbruch" von rbb und NDR Marco Beckendorf bei seiner Arbeit begleitet. Er sprach mit den Menschen im Ort, die nicht alle restlos von den Ideen des jungen Bürgermeisters begeistert sind. Und schließlich war er auch bei der Zwangsversteigerung des verfallenden Wiesenburger Brauereigeländes dabei: Das möchte die Gemeinde zurück, um es wieder zu einem Aushängeschild werden zu lassen. Doch dazu muss Wiesenburg auf der Zwangsversteigerung auch das höchste Gebot abgeben.

Auf NDR Kultur ist das Feature "Bürgermeister 2.0" am Dienstag, 9. November, um 20.00 Uhr im Rahmen der ARD Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" zu hören. In der ARD Audiothek ist es bereits jetzt zu finden.

